Відпустки подорожчають: готелі Німеччини готуються до зими

Енергозбереження - головна тема цієї осені та майбутньої зими в Німеччині. Що чекає на готелі, ресторани, гірськолижні курорти та спа? Чи доїдуть туди туристи?

У Нойруппіні в спа-готелі Resort Mark Brandenburg гаряча вода потрібна скрізь. У готелі є спа-центр і термальний комплекс з кількома басейнами, причому в деяких із них вода підігрівається до "приємних 32 градусів". Однак у світлі нинішньої енергетичної кризи та різкого зростання цін "приємні" градуси стають справжньою проблемою. "Наші витрати на електроенергію та опалення стрімко зростають, - каже директор Мартін Венцель (Martin Wenzel). - А оскільки ми не можемо компенсувати дедалі більші витрати за рахунок наших гостей, це загрожує нам збитками".

Галузь під тиском

Від високих цін потерпають багато німецьких підприємців, які працюють у сфері туризму та розваг. Патрік Роткопф (Patrick Rothkopf), глава Федерального комітету з енергетики, навколишнього середовища та сталого розвитку Німецької асоціації готелів та ресторанів (DEHOGA) каже, що "у готельному бізнесі стрибок вартості енергії дедалі частіше призводить до екзистенційних труднощів". Особливо чутливо галузь реагує на збільшення цін на електроенергію, мазут і газ. Крім того, серед рестораторів та готельєрів зростає страх перед проблемами постачання та забезпечення. "Я розраховую, що політики зроблять усе можливе, щоб стримати навантаження на наш бізнес", - наголосив Роткопф.

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Поки що готельєри, ресторатори та їхні гості можуть зітхнути з полегшенням, адже федеральний уряд наразі не висуває галузі конкретні вимоги щодо економії, крім обов'язкового відключення о 22-й годині зовнішньої світлової реклами та освітлення. І хоча новими правилами з економії енергії, що набули чинності на початку вересня, встановлено стелю температури 19 градусів тепла для обігріву громадських будівель, як-от музеїв, - готелів та ресторанів це поки що не стосується. Навіть комерційні басейни, на відміну від приватних, можуть і надалі обігріватися електрикою чи газом.

Вплив енергетичної кризи на туризм очевидний: у Гамбурзі на два місяці раніше відключили знаменитий фонтан Альстер; замок Нойшванштайн під Мюнхеном, як і Кельнський собор, більше не освітлюються вечорами. Навіть будівля Рейхстагу у Берліні теж не освітлюється. Комунальники Ростока скасували цього року традиційний Тиждень світла, під час якого по всьому місту можна було побачити світлові інсталяції. А представники індустрії гірськолижного туризму Австрії та Швейцарії також заявили, що взимку спектр їхніх послуг скоротиться через заходи щодо енергозбереження.

Відпустка подорожчає

У Німецькій асоціації туризму переконані, що зі збільшенням витрат доведеться рахуватися і відпускникам. "Підвищення цін також позначиться на туристичних пропозиціях", - каже Губерта Зассе (Huberta Sasse), прессекретарка асоціації. Підприємства мають покривати свої витрати, тому іншого шляху немає, наголосила вона. Наразі триває пошук золотої середини між підвищенням цін та заходами щодо скорочення витрат. Існують прості технічні рішення, які можна швидко реалізувати, наприклад, в управлінні та оптимізації опалення та гарячого водопостачання. Тим більше, що за останні роки для підвищення енергоефективності вже багато зроблено та вкладено чимало коштів.

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З цим погоджується і Тобіас Варнеке (Tobias Warnecke), директор Німецької асоціації готелів (IHA): "Готелі вкладають значні кошти в енергозбереження, підвищують ефективність операційних процесів, коригують ціни та оптимізують свої пропозиції наскільки це можливо". Крім зростання вартості енергії, ситуацію посилюють зростаючі закупівельні ціни на продукти харчування, а також витрати на оплату праці персоналу, що збільшуються. У низці випадків власники змушені скорочувати години роботи своїх ресторанів або обслуговувати лише гостей готелю. При цьому "повне закриття ресторану в готелі - велика рідкість", - наголосив Варнеке.

Тест на стресостійкість

Заходи щодо економії доведеться запроваджувати насамперед підприємствам сектора оздоровчого туризму та послуг, оскільки саме вони найсильніше відчують енергокризу. Багато хто вкрай стурбований, скаржиться Лутц Гертель (Lutz Hertel) з Німецької асоціації wellness-індустрії, тим більше, що пік сезону ще попереду. Наразі власники думають, як знизити витрати на електроенергію, щоб не довелося взагалі закритися. Найпопулярнішими рішеннями є обмеження часу роботи та зниження температури. "Але хто піде у прохолодну сауну?" - розводить руками Гертель.

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У Нойруппіні Мартін Венцель економить скрізь, де можна. Зовнішнє освітлення готелю вимикається о 22-й, години роботи саун оптимізуються, температуру в одному з відкритих басейнів знизять на пару градусів, а інший працюватиме з холодною водою. Венцель прагне за будь-яку ціну уникнути закриття навіть частини комплексу. Інакше, за його словами, є загроза зниження кількості бронювань. "Найбільше нас турбує, що скоро термальні та спа-комплекси можуть взагалі заборонити для експлуатації", - каже він. Так само, як і припинити подачу централізованого теплопостачання. Тоді потужності своєї геотермальної системи опалення комплексу на обігрів усієї води не вистачить.