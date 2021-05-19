На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відпочинок у Німеччині".

Німеччина має відмінні передумови для відпочинку, туризму та проведення довкілля - гірський масив Альп, ціла низка середніх гір, озера та річки з обладнаними пляжами та курортами, узбережжя Північного та Балтійського морів, культурні пам’ятки та визначні місця, багаті музеї, престижні театри, кіно, сучасні концертні зали. Згідно з офіційною статистикою, щорічно Німеччину відвідує понад 30 мільйонів туристів. Таким чином ця країна належить до найпопулярніших туристичних цілей у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.