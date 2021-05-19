Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Відпочинок у Німеччині

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відпочинок у Німеччині".

Німеччина має відмінні передумови для відпочинку, туризму та проведення довкілля - гірський масив Альп, ціла низка середніх гір, озера та річки з обладнаними пляжами та курортами, узбережжя Північного та Балтійського морів, культурні пам’ятки та визначні місця, багаті музеї, престижні театри, кіно, сучасні концертні зали. Згідно з офіційною статистикою, щорічно Німеччину відвідує понад 30 мільйонів туристів. Таким чином ця країна належить до найпопулярніших туристичних цілей у світі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Десять природних див у Німеччині

Десять природних див у Німеччині 19.05.2021

У Німеччині є природні ландшафти, про які багато хто навіть не здогадується: дивовижні скелі, бірюзові озера та казкові гроти. DW представляє добірку найкрасивіших куточків німецької природи.
Відпочинок у Німеччині: найпопулярніші німецькі острови - 2019 (фотогалерея)

Відпочинок у Німеччині: найпопулярніші німецькі острови - 2019 (фотогалерея) 14.06.2019

У Балтійському і Північному морях Німеччині належать близько 80 островів. Представляємо рейтинг популярності, складений сайтом travelbook.de.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019

Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019 13.06.2019

У Балтійському і Північному морях Німеччині належать близько 80 островів. Представляємо рейтинг популярності, складений сайтом travelbook.de.
Кведлінбург - чим приваблює туристів з усього світу це невеличке німецьке містечко

Кведлінбург - чим приваблює туристів з усього світу це невеличке німецьке містечко 12.06.2019

Кведлінбург - місто з багатою історією та неповторним шармом. 25 років тому його внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. DW пропонує зазирнути до цього міста епохи Середньовіччя.
На чому економлять німці: невже на воді? (відео)

На чому економлять німці: невже на воді? (відео) 05.06.2019

Німців називають однією із найбільш ощадливих націй світу. Бути ощадливим у Німеччині привчають із дитинства. DW пояснює, як це - бути економним, як німець?

Голі жінки та чоловіки в одній сауні, або чому німці голяка паряться (08.01.2019) 08.01.2019

В німецьку сауну можна зайти тільки голим: знімаєте весь одяг та вперед! Як не дивитись на інших та загалом подолати "культурний шок" від одного з найулюбленіших видів відпочинку німців - дивіться далі.

Гола правда про німецькі сауни, або чому німці паряться голяка (27.12.2018) 27.12.2018

Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і розповідає, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців.

Голі факти: чому і де роздягаються німці?

"Голі" факти: чому і де роздягаються німці? 12.06.2018

Попаритися голяка у спільній сауні чи роздягтися на пляжі для багатьох німців - не проблема, особливо на сході країни. Коротка історія нудизму в Німеччині - у фотогалереїі DW.
Де і як проводять німці свої відпустки

Де і як проводять німці свої відпустки 27.07.2011

Піщані пляжі, пальми та бірюзова прозора морська вода - типова мрія про відпочинок, особливо, коли за вікном погода мало нагадує літню, як цими днями у Німеччині. Втім, домашній відпочинок у Німеччині б’є усі рекорди.