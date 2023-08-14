Київського колекціонера засудили за герб СРСР у Facebook

Колекціонер Юрій Покрас отримав 1,5 року позбавлення волі за демонстрацію в соцмережах забороненої комуністичної символіки, зокрема герба СРСР. Рішенням суду також конфісковано все майно фахівця з антикваріату.

Подільський районний суд Києва засудив до 1,5 року позбавлення волі відомого київського колекціонера й торговця антикваріатом Юрія Покраса за поширення забороненої комуністичної символіки у соцмережах. Згідно з ухваленим 26 липня 2023 року вироком суду, Покрас розміщував зображення герба СРСР на своїй сторінці у Facebook. Суд також конфіскував все належне колекціонеру майно, повідомила в понеділок, 14 серпня, агенція "Українськi новини".

Суд встановив, що на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, у період з 29 жовтня до 30 грудня 2022 року колекціонер публічно поширив та використав символіку комуністичного тоталітарного режиму, що заборонено законом.

Зокрема, він розмістив зображення серпа і молота, портрета Леніна, а також напис "С днем рождения комсомол!", супроводжуючи таку публікацію особистим коментарем "С праздником! ...", вчинивши, на думку суддів, у такий спосіб поширення та публічне використанням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Читайте також: Декомунізація "Батьківщини-Матері": змінити вивіску чи все ж таки знести?

Також Покрас розмістив герб СРСР, поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки з двома написами "30 декабря 1992 года был образован СССР", "С Днем рождения, родина!".

Таким чином, на думку слідства, колекціонер вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 436-1 КК України.

Колекціонер заперечив свою провину

На суді Покрас свою вину не визнав та пояснив, що він нічого забороненого не розміщував на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що не розміщував на своїй сторінці зображення з комуністичною символікою.

Попри запевнення колекціонера, судочинці визнали його винним і застосували до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під варту у залі суду. Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду, йдеться в рішенні.

Читайте також: Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Статтею 436-1 Кримінального кодексу України передбачено, що виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного і нацистського тоталітарних режимів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.