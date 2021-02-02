 Ветеран, який зібрав мільйони для боротьби з коронавірусом, помер від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2021

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Новини

Ветеран, який зібрав мільйони для боротьби з коронавірусом, помер від COVID-19

Навесні минулого року 99-річний британець Том Мур уславився на весь світ, оскільки зібрав 14 мільйонів євро пожертв для медичних працівників, які боролись з COVID-19.

Ветеран, які зібрав мільйони для боротьби з коронавірусом, помер від COVID-19

Ветеран, які зібрав мільйони для боротьби з коронавірусом, помер від COVID-19

У віці 100 років помер капітан Том Мур, британський ветеран Другої світової війни. Про це у вівторок, 2 лютого, повідомила його родина.

"З великим сумом повідомляємо про смерть нашого дорогого батька, капітана сера Тома Мура", - йдеться в заяві його дочок. Як повідомляє видання Daily Mail, Том Мур помер від COVID-19 у лікарні, куди його госпіталізували з пневмонією.

Навесні минулого року 99-річний британець Том Мур уславився на весь світ, оскільки зібрав 14 мільйонів євро пожертв для медичних працівників, які боролись з COVID-19.

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Британський ветеран почав акцію як сімейний жарт, коли пообіцяв пройти у своєму садку 100 кіл до свого 100-літнього ювілею. Таким чином він хотів висловити подяку медикам, які протидіяли коронавірусу і зібрати для них бодай тисячу євро. Однак тоді Мура підтримали понад 600 тисяч людей і для Національної служби охорони здоров'я Великобританії були зібрані мільйони.

За такий вчинок королева Великобританії Єлизавета II посвятила Мура у лицарі. Церемонія відбулася у Віндзорському замку поблизу Лондона. Під час церемонії королева використала меч, який належав її батькові, королю Георгу VI. Спочатку Єлизавета легенько торкнулася мечем правого плеча Мура, а потім лівого.

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