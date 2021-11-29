Вдруге за п'ять днів: Андерссон знову стала прем'єркою Швеції

Парламент Швеції вдруге за останні п'ять днів обрав Магдалену Андерссон прем'єр-міністеркою країни. Минулого тижня вона відмовилася від посади через кілька годин після свого призначення.

У понеділок, 29 листопада, кандидатуру Андерссон, яка представляє Соціал-демократичну робітничу партію Швеції, підтримав 101 член шведського парламенту, 75 утрималися і 173 проголосували проти, повідомляє агенція AFP. За шведською системою кандидату в прем’єр-міністри не потрібна підтримка більшості в парламенті, йому потрібно лише уникнути того, щоб більшість голосувала проти.

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Стрімка відставка

24 листопада Андерссон відмовилася стати першою в історії Швеції жінкою-прем'єркою через 7,5 години після того, як шведський парламент призначив її на цю посаду. "Я не хочу очолювати уряд, легітимність якого може викликати сумніви", - заявила вона тоді.

Рішення Андерссон було пов'язане з тим, що парламент ухвалив проєкт бюджету, запропонований Шведськими демократами, Помірною коаліційною партією та Християнськими демократами. Після схвалення проєкту бюджету, внесеного опозиційними правими силами, Партія зелених відмовилася від участі в урядовій коаліції.

Відповідно до поширеної у Швеції практики, коаліційний уряд має піти у відставку, якщо одна з представлених у ньому партій залишає уряд. "Вважаю, що аналогічний порядок повинен мати місце і в тих випадках, коли Риксдаг (парламент Швеції - Ред.) обрав нового прем'єр-міністра, проте Кабінет не почав виконувати обов'язки", - заявила Андерссон. При цьому вона наголосила, що готова обійняти посаду прем'єра, якщо мова йтиме про суто соціал-демократичний уряд.