Вбивства у Кривому Розі: суд заарештував підозрюваного

Підозрюваного у вбивстві двох і пораненні восьми жителів Кривого Рогу взяли під варту в залі суду, повідомляє у понеділок, 9 листопада, поліція Дніпропетровської області.

"Сьогодні, 9 листопада, Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу суд обрав 29-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - сказано в повідомленні на сторінці в соцмережі Facebook.

Читайте також: Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру

Як повідомлялося, 7 листопада зловмисник напав з ножом на 10 жителів Кривого Рогу. В результаті двоє чоловіків 31 і 66 років від отриманих травм померли на місці. Ще вісім осіб, серед яких - восьмирічний хлопчик, були доставлені в лікарню. 8 листопада нападнику було повідомлено про підозру у вбивстві двох і замаху на вісьмох людей.

Президент України Володимир Зеленський назвавнапад у Кривому Розі "абсолютним тероризмом" та закликав українських правоохоронців зробити вулиці українських міст більш безпечними. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко раніше повідомив, що нападник під час затримання зізнався у вбивствах, заявивши, що скоїти злочин йому наказав "голос".