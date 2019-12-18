Василь Марущинець - український дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Василь Марущинець".

Ім'я українського дипломата Василя Марущинця сплило у зв'язку зі скандалом, що спалахнув 2018 року. Тоді Марущинець працював консулом у Гамбурзі. Міністерство закордонних справ України відкликало Марущинця з цієї посади через начебто його антисемітські висловлювання в соціальних мережах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.