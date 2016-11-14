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Вадим Троян
Тема
Вадим Троян - колишній заступник міністра внутрішніх справ України.
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Докладно
СБУ: Підозри щодо Вадима Трояна не підтвердилися
СБУ: Підозри щодо Вадима Трояна не підтвердилися
Напередодні Генпрокуратура України та СБУ затримали помічницю Трояна за підозрою у вимаганні хабара.
Закон і право
29.07.2017
29 липня 2017 р.
Легалізація проституції в Україні: безкінечна дискусія
Легалізація проституції в Україні: безкінечна дискусія
Громадські організації та правозахисники вимагають від Верховної Ради хоча б скасування адмінштрафів за проституцію.
Політика
03.03.2017
3 березня 2017 р.
Національну поліцію України очолив Сергій Князєв
Національну поліцію України очолив Сергій Князєв
На засіданні українського уряду затверджено кандидатуру, внесену міністром внутрішніх справ.
Політика
08.02.2017
8 лютого 2017 р.
Перестрілка між правоохоронцями у Княжичах: що відомо?
Перестрілка між правоохоронцями у Княжичах: що відомо?
DW зібрала п'ять відкритих питань про перестрілку, яка обернулася трагедією.
Злочинність
05.12.2016
5 грудня 2016 р.
Нацполіція: Члени ОЗГ причетні до правоохоронних органів
Нацполіція: Члени ОЗГ причетні до правоохоронних органів
За даними слідства, злочинці, яких мали затримати в селі Княжичі, мають причетність до правоохоронних органів.
Злочинність
04.12.2016
4 грудня 2016 р.
Деканоідзе пішла у відставку з посади голови поліції
Деканоідзе пішла у відставку з посади голови поліції
Арсен Аваков прийняв відставку Деканоідзе та заявив, що в. о. голови Нацполіції буде Вадим Троян.
Політика
14.11.2016
14 листопада 2016 р.
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