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Вадим Троян

Тема

Вадим Троян - колишній заступник міністра внутрішніх справ України.

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Докладно

Заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян

СБУ: Підозри щодо Вадима Трояна не підтвердилися

СБУ: Підозри щодо Вадима Трояна не підтвердилися

Напередодні Генпрокуратура України та СБУ затримали помічницю Трояна за підозрою у вимаганні хабара.
Закон і право29 липня 2017 р.
Symbolbild Prostitution

Легалізація проституції в Україні: безкінечна дискусія

Легалізація проституції в Україні: безкінечна дискусія

Громадські організації та правозахисники вимагають від Верховної Ради хоча б скасування адмінштрафів за проституцію.
Політика3 березня 2017 р.
Ukraine Die neuen Polizeikräfte in Lemberg

Національну поліцію України очолив Сергій Князєв

Національну поліцію України очолив Сергій Князєв

На засіданні українського уряду затверджено кандидатуру, внесену міністром внутрішніх справ.
Політика8 лютого 2017 р.
Людина в наручниках (символічне фото)

Перестрілка між правоохоронцями у Княжичах: що відомо?

Перестрілка між правоохоронцями у Княжичах: що відомо?

DW зібрала п'ять відкритих питань про перестрілку, яка обернулася трагедією.
Злочинність5 грудня 2016 р.
Людина в наручниках (символічне фото)

Нацполіція: Члени ОЗГ причетні до правоохоронних органів

Нацполіція: Члени ОЗГ причетні до правоохоронних органів

За даними слідства, злочинці, яких мали затримати в селі Княжичі, мають причетність до правоохоронних органів.
Злочинність4 грудня 2016 р.
Хатія Деканоідзе

Деканоідзе пішла у відставку з посади голови поліції

Деканоідзе пішла у відставку з посади голови поліції

Арсен Аваков прийняв відставку Деканоідзе та заявив, що в. о. голови Нацполіції буде Вадим Троян.
Політика14 листопада 2016 р.