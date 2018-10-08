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Вацлав Гавел

Вацлав Гавел - чеський письменник та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гавал Вацлав".

Вацлав Гавел (1936 - 2011) був чеським письменником, драматургом, політиком та правозахисником. Вацлав Гавел належав до провідних критиків комуністичного режиму. Вацлав Гавел був останнім президентом Чехословакії (з 1989 до 1992 року) та першим президентом Чеської Республіки (з 1993 до 2003 року). Вацлав Гавел був кілька разів номінован на Нобелівську премію миру, але так і не став її лауреатом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Премію Вацлава Гавела присудили чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву

Премію Вацлава Гавела присудили чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву 08.10.2018

Голові філії правозахисного центру "Меморіал" в Чечні Оюбу Тітієву присудили премію ПАРЄ імені Вацлава Гавела. Він перебуває під вартою за звинуваченням у зберіганні наркотиків.
50 років Празькій весні: ніч, коли до міста увійшли танки

50 років "Празькій весні": ніч, коли до міста увійшли танки 21.08.2018

Прага згадує придушення "Празької весни" 1968 року. Радянське керівництво замінило комуністів-реформаторів у тодішній Чехословаччині лояльними "товаришами".

Колишня полонянка Ісламської держави отримала премію імені Вацлава Гавела

Колишня полонянка "Ісламської держави" отримала премію імені Вацлава Гавела 10.10.2016

Над'я Мурад, яка втекла з сексуального рабства в Іраку, нагороджена правозахисною премією Ради Європи. Вона бореться за звільнення з полону "Ісламської держави" інших езидок.
Активіст: Уже в жовтні у Києві може з'явитися бульвар Вацлава Гавела

Активіст: Уже в жовтні у Києві може з'явитися бульвар Вацлава Гавела 13.07.2016

Український активіст у рамках декомунізації запустив кампанію за перейменування бульвару Лепсе у столиці. В інтерв'ю DW він розповів, чому вважає доцільним назвати вулицю на честь чеха Гавела.

Правозахисниця про Росію і Україну 29.09.2015

Російська правозахисниця Людмила Алексєєва здобула премію Вацлава Гавела за видатні досягнення із захисту прав людини у Європі.

Чи справедливим буде суд до "російських диверсантів"? - DW Новини (29.09.2015) 29.09.2015

Закляті союзники: про що домовилися Росія та США в питанні Сирії? Правозахисниця Людмила Алексєєва про українсько-російську кризу.
Два обличчя нового чеського президента

Два обличчя нового чеського президента 08.03.2013

Внаслідок першого в історі Чехії всенародного обрання президента на чолі держави опинилась суперечлива особистість - лівий популіст Мілош Земан. У п'ятницю, 8 березня, відбувається його інавгурація.
Кого на Град? У Чехії стартує президентська кампанія

Кого на Град? У Чехії стартує президентська кампанія 10.07.2012

За півроку вперше в історії Чехії всенародним голосуванням обиратиметься президент. Нині набирає обертів президентська кампанія.

Якби в нас були такі політики як Вацлав Гавел... - відгуки відвідувачів сайту Deutsche Welle (21.01.12) 21.01.2012

Теми арешту лідера української опозиції Юлії Тимошенко, газових угод з Росією та Євро-2012 цікавили читачів Deutsche Welle протягом тижня.
Чехія попрощалася з Вацлавом Гавлом

Чехія попрощалася з Вацлавом Гавлом 23.12.2011

Чехія провела в останню путь свого колишнього президента, відомого письменника, лідера антикомуністичного опору Вацлава Гавла. На церемонію прощання приїхали десятки глав держав і урядів.
У Празі помер Вацлав Гавел

У Празі помер Вацлав Гавел 18.12.2011

У Празі в неділю, 18 грудня, помер Вацлав Гавел, колишній президент Чехословаччини і Чеської республіки, відомий у світі правозахисник, знаний есеїст і драматург.
Ювілей Вацлава Гавла: з медом і не без дьогтю

Ювілей Вацлава Гавла: з медом і не без дьогтю 05.10.2011

Чехія вшановує 75-ліття Вацлава Гавла, відомого політика, драматурга, есеїста, який тринадцять років стояв на чолі посткомуністичної Чехословаччини, а пізніше – незалежної Чехії.
Вміти розпрощатися з владою - лейтмотив першого фільму Вацлава Гавела

Вміти розпрощатися з владою - лейтмотив першого фільму Вацлава Гавела 10.08.2010

Що роблять політики, коли йдуть з високих посад? Працюють радниками, посередниками, просто йдуть на пенсію. Найвідоміший чех сучасності, екс-президент Вацлав Гавел вирішив натомість зняти фільм. За своєю власною п’єсою.
Гавел закликав Європу не продавати свободу «за нафту»

Гавел закликав Європу не продавати свободу «за нафту» 30.09.2009

Колишній президент Чехії Вацлав Гавел попереджає про небезпеку поширення авторитарних урядів у країнах Східної Європи. «Ми переживаємо нові явища», - сказав Гавел німецькому тижневику Die Zeit.
Екс-президент Чехії пропонує відмовитися від російського газу

Екс-президент Чехії пропонує відмовитися від російського газу 17.06.2009

Екс-президент Чехії Вацлав Гавел закликав ЄС відмовитися від російських енергоносіїв, щоб не бути об'єктом шантажу Москви. Політик запропонував активніше втілювати альтернативні проекти на кшталт газопроводу «Набукко».