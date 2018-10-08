Вацлав Гавел - чеський письменник та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гавал Вацлав".

Вацлав Гавел (1936 - 2011) був чеським письменником, драматургом, політиком та правозахисником. Вацлав Гавел належав до провідних критиків комуністичного режиму. Вацлав Гавел був останнім президентом Чехословакії (з 1989 до 1992 року) та першим президентом Чеської Республіки (з 1993 до 2003 року). Вацлав Гавел був кілька разів номінован на Нобелівську премію миру, але так і не став її лауреатом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.