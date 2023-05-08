В Узбекистані відбудуться дострокові вибори президента

Указ про проведення дострокових виборів глави держави підписав чинний президент країни Шавкат Мірзійоєв. Після змін до Конституції, термін його повноважень "обнулився" і тепер він знову може балотуватися на посаду.

В Узбекистані відбудуться позачергові президентські вибори. Про підписання відповідного указу у понеділок, 8 травня, оголосив чинний глава держави Шавкат Мірзійоєв.

Мірзійоєв заявив, що йому необхідний новий мандат для подальшого проведення реформ, незважаючи на те, що в рамках чинного п'ятирічного мандату він пробув на посаді глави держави менше двох років.

"У нинішній ситуації, коли у світі та в нашому регіоні переважають гострі та складні процеси, виявлення правильного та ефективного шляху розвитку стає найнагальнішим та найбільш невідкладним питанням", - пояснив він.

Шавкат Мірзійоєв не уточнив, коли саме відбудуться дострокові вибори. Відповідно до чинного законодавства, їхня дата має бути встановлена щонайменше за два місяці до проведення. В Узбекистані - країні з 35-мільйонним населенням - немає серйозних політичних противників, які могли б протистояти Мірзійоєву на виборах.

Термін президенства Мірзійоєва "обнулився"

Незадовго до оголошення дострокових виборів, Мірзійоєв підписав закон, ухвалений на основі нещодавно оновлених положень Конституції країни. Ці поправки були схвалені на референдумі, який розкритикували представники ОБСЄ. Зміни, серед іншого, надали йому повноваження оголошувати дострокові вибори президента.

Раніше законодавство Узбекистану передбачало можливість таких виборів лише в одному випадку: якщо чинний глава держави не має можливості виконувати обов'язки протягом трьох місяців.

Також поправки до Конституції "обнулили" терміни повноважень Мірзійоєва. Зараз він перебуває на другому терміні президентства, але після набуття чинності змінами може знову балотуватися на цю посаду. Згідно з поправками, термін президентських повноважень продовжується з п'яти до семи років.

Уперше Шавкат Мірзійоєв був обраний президентом Узбекистану на позачергових виборах у грудні 2016 року. Вони були проведені через три місяці після смерті першого глави держави Іслама Карімова, який перебував на посаді з 1989 року. На другий термін Мірзійоєв пішов у 2021 році.