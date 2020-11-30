 В Одесі учнів старших класів відправили на дистанційне навчання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2020

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Новини

В Одесі учнів старших класів відправили на дистанційне навчання

Через зростання захворюваності на COVID-19 учні 5-11 класів одеських шкіл з 1 по 11 грудня навчатимуться дистанційно.

Дистанційне навчання в Україні

Одеські школи перевели на дистанційне навчання, архівне фото

Учні старших класів (5-11 класів) одеських шкіл перебуватимуть на дистанційному навчанні з 1 по 11 грудня. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

"У зв'язку із зростанням захворюваності серед вчителів і необхідністю перервати контакти між дітьми в понеділок, 30 листопада, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було розглянуто питання про перехід 5-11-х класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року. Мер Одеси Геннадій Труханов дав доручення міській комісії ТЕБ (техногенно-екологічної безпеки) і НС (надзвичайних ситуацій) підготувати відповідне рішення", - йдеться в повідомленні.

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Станом на понеділок, 30 листопада, в одеських школах на карантин переведені 223 класи (на минулому тижні, 23-27 листопада, було переведено 153 класи). За даними пресслужби, зараз хворіють 400 вчителів, 191 з них мають підтверджений діагноз COVID-19. Більшість хворих - викладачі 5-11 класів.

Нагадаємо, що за попередню добу в Україні було зафіксовано 9 946 нових випадків зараження коронавірусом. Про це зранку понеділка, 30 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом 570 дітей і 360 медпрацівників, а 1161 особу довелося госпіталізувати, уточнив Степанов.

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