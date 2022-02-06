В Коста-Риці обирають президента та парламент

У Коста-Риці у неділю, 6 лютого, проходять президентські вибори. Проголосувати за одного з понад 20 кандидатів можуть 3,5 мільйона виборців. Нинішній президент країни Карлос Альварадо не висував на цих виборах свою кандидатуру, оскільки місцева конституція забороняє вибори глави держави чи уряду двічі поспіль.

Якщо жоден з кандидатів не набере щонайменше 40 відсотків голосів, у квітні відбудеться другий тур президентських перегонів.

У цей же день костариканці обирають і 57 парламентарів.

Нагадаємо, Коста-Рика у 2020 році стала першою країною в Центральній Америці, яка легалізувала одностатеві шлюби. У країні, яка має берегові лінії Тихого океану та Карибського моря і живе переважно з туризму, мешкають понад 5 мільйонів людей. З 1948 року ця держава має нейтральний статус, а тому не має армії. Також ця країна вважається однією з найстабільніших демократій у Латинській Америці - диктаторських режимів у ній не існує уже понад сто років.