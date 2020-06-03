В Індонезії протестують проти реформи ринку праці

В Індонезії зростає незадоволення працівників реформою ринку праці, яку запустив парламент країни, проголосувавши 5 жовтня за "закон про створення робочих місць". У четвер, 8 жовтня, поліція на острові Суматра застосувала сльозогінний газ проти молодих демонстрантів, які закидали правоохоронців камінням.

До сутичок між поліцією та протестувальниками дійшло також у столиці Джакарті. Сотні студентів та працівників зібралися перед президентським палацом і вимагали скасування закону. Напередодні в столиці правоохоронці використали гумові кулі, щоб розігнати демонстрантів, при цьому були затримані понад 400 осіб.

Уряд Індонезії переконує, що реформа ринку праці має привабити інвестиції та зменшити бюрократичний тягар для підприємств. Зокрема, будуть полегшені процедури звільнення та тимчасового найму на роботу. Втім, свою критику щодо реформи висловлюють і захисники довкілля. Вони вважають, що новий закон послаблює вимоги щодо оцінки підприємствами екологічних ризиків своєї діяльності.

Президент країни Джоко Відодо, однак, хоче провести дерегуляцію підприємницької та інвестиційної діяльності. Попередні норми надто сильно обтяжували працедавців, що відлякувало інвесторів, ввжають в уряді Індонезії.