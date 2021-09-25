В Антарктиці менше тюленів, ніж вважали вчені

В Антарктиці живе на вісім відсотків менше тюленів Ведделла, ніж вважалося раніше. Про це свідчить результат нового наукового дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, повідомляє у суботу, 25 вересня, німецький радіомовник Deutschlandfunk.

Як зазначається, цього висновку дійшли після аналізу супутникових знімків усього узбережжя Антарктиди, зробленого волонтерами. Загалом на фотографіях можна побачити близько 200 тисяч самок та молодих особин цього виду тюленів. Самців тюленів Ведделла до уваги в дослідженні не брали, оскільки в цю пору року вони проводять багато часу у воді, зазначається у повідомленні.

Читайте також: В Антарктиді від льодовика відколовся велетенський айсберг

Дослідники також вказали, що цей вид тюленів потребує для життя нерухомі пласти криги на березі. На них тюлені вирощують потомство. Крім того, вони віддають перевагу певній глибині води і тримають дистанцію до колоній імператорських пінгвінів, імовірно, тому, що конкурують з ними за рибу як джерело харчування.

Між тим Антарктиці теж загрожує глобальне потепління. Так, 6 лютого 2020 року температура на станції Есперанса на Антарктичному півострові сягнула рекордної позначки 18,3 градуса Цельсія. Всесвітня метеорологічна організація зазначає, що такі зміни клімату вимагають невідкладних заходів.