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Юрій Грабовський

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Юрій Грабовський", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Адвокат Юрій Грабовський (ліворуч) та Олександр Александров

Слідство: Грабовського вбили з метою пограбування

Слідство: Грабовського вбили з метою пограбування

Розслідування завершене, однак справу передадуть до суду не раніше вересня, вважає адвокат сестри вбитого.
18 серпня 2016 р.
Адвокат Юрій Грабовський (ліворуч) та Олександр Александров

Мотив вбивства Грабовського - не його професійна діяльність

Мотив вбивства Грабовського - не його професійна діяльність

За словами заступника генпрокурора України, підозрювані у вбивстві підтвердили мотиви злочину.
13 серпня 2016 р.
Судді зачитують вирок Олександру Александрову та Євгену Єрофеєву

Процес над російськими ГРУшниками: як виносили вирок

Процес над російськими ГРУшниками: як виносили вирок

Суд у Києві засудив росіян Александрова і Єрофеєва до 14 років позбавлення волі за ведення агресивної війни проти Україн
18 квітня 2016 р.
Євген Єрофеєв і Олександр Александров у суді

Що потрібно знати про справу Александрова і Єрофеєва

Що потрібно знати про справу Александрова і Єрофеєва

Ключові факти справи військових РФ, яких судять у Києві за участь у війні на Донбасі. Вирок очікується 18 квітня.
18 квітня 2016 р.
Під час процесу Єрофеєва та Александрова ще з адвокатом Грабовським

Вбивство Грабовського: хто тепер захищатиме Александрова?

Вбивство Грабовського: хто тепер захищатиме Александрова?

Після вбивства Юрія Грабовського, адвоката російського військового Александрова, у справу увійшов новий захисник.
4 квітня 2016 р.
Адвокат Юрій Грабовський (ліворуч) та Олександр Александров

Вбивство Грабовського: версії - від побуту до ФСБ

Вбивство Грабовського: версії - від побуту до ФСБ

Слідство щодо вбивства адвоката Юрія Грабовського триває, оглядачі припускають різноманітні версії мотивів.
25 березня 2016 р.
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