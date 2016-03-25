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Юрій Грабовський
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Юрій Грабовський", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Слідство: Грабовського вбили з метою пограбування
Слідство: Грабовського вбили з метою пограбування
Розслідування завершене, однак справу передадуть до суду не раніше вересня, вважає адвокат сестри вбитого.
18.08.2016
18 серпня 2016 р.
Мотив вбивства Грабовського - не його професійна діяльність
Мотив вбивства Грабовського - не його професійна діяльність
За словами заступника генпрокурора України, підозрювані у вбивстві підтвердили мотиви злочину.
13.08.2016
13 серпня 2016 р.
Процес над російськими ГРУшниками: як виносили вирок
Процес над російськими ГРУшниками: як виносили вирок
Суд у Києві засудив росіян Александрова і Єрофеєва до 14 років позбавлення волі за ведення агресивної війни проти Україн
18.04.2016
18 квітня 2016 р.
Що потрібно знати про справу Александрова і Єрофеєва
Що потрібно знати про справу Александрова і Єрофеєва
Ключові факти справи військових РФ, яких судять у Києві за участь у війні на Донбасі. Вирок очікується 18 квітня.
18.04.2016
18 квітня 2016 р.
Вбивство Грабовського: хто тепер захищатиме Александрова?
Вбивство Грабовського: хто тепер захищатиме Александрова?
Після вбивства Юрія Грабовського, адвоката російського військового Александрова, у справу увійшов новий захисник.
04.04.2016
4 квітня 2016 р.
Вбивство Грабовського: версії - від побуту до ФСБ
Вбивство Грабовського: версії - від побуту до ФСБ
Слідство щодо вбивства адвоката Юрія Грабовського триває, оглядачі припускають різноманітні версії мотивів.
25.03.2016
25 березня 2016 р.
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