 Уряд пропонує заборонити російським літакам польоти над Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

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Уряд пропонує заборонити російським літакам польоти над Україною

Санкції пропонується застосувати щодо 13-и російських авіаперевізників, які нині літають над Кримом. З відповідним проханням Кабмін звернеться до РНБО.

Flugzeug

Уряд України схвалив розроблене міністерством інфраструктури розпорядження щодо внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Воно передбачає запровадження санкцій щодо 13-и російських авіакомпаній з повною забороною польотів над Україною строком на три роки.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій після засідання уряду у середу, 27 січня.

"Незважаючи на те, що починаючи з 28 березня 2014 року і до сьогодні над тимчасово окупованою територією АР Крим на постійній основі встановлено заборону на використання повітряного простору України, окремі авіаперевізники порушують цей порядок", - наводяться слова Криклія на сайті Кабінету міністрів.

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Міністр пояснив, що ухваленим рішенням пропонується схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оброни (РНБО) пропозиції щодо застосування нових санкцій з повною забороною польотів над Україною до 13 авіаперевізників Російської Федерації, які порушують порядок використання повітряного простору України. Ці авіаперевізники здійснюють польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.

Ідеться про повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України. 

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