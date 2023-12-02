Юніорська збірна Німеччини стала чемпіоном світу з футболу

Юніорська збірна Німеччини з футболу (U17) уперше в історії стала чемпіоном світу. У фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців до 17 років, який відбувся в Індонезії у суботу, 2 грудня, німецька команда обіграла однолітків із Франції у серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів (4:3). Героєм матчу став воротар бундестім Костантін Гайде (Konstantin Heide), який відбив два пенальті.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2 (1:0). По ходу поєдинку збірна Німеччини вела 2:0, але французи, які грали в більшості з 69-ї хвилини, змогли у другому таймі забити два м'ячі.

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Пів року тому, нагадує агенція dpa, юніорська збірна Німеччини вже зустрічалася із французькими футболістами у фіналі чемпіонату Європи до 17 років. Тоді перемога залишилася за бундестім і також була здобута у серії післяматчевих пенальті. Таким чином, німецька команда стала першою в історії, якій вдалося впродовж року виграти європейську та світову першості серед футболістів, не старших 17 років.