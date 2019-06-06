UNICEF: У світі економічно експлуатують 152 мільйони дітей

У світі використовується праця 152 мільйонів дівчат і хлопчиків, які не досягли віку виконання трудових обов'язків. Такі дані у вівторок, 11 червня, навів Дитячий фонд ООН (UNICEF). Майже половина з цих дітей виконують трудові повинності у небезпечних умовах. Понад 70 відсотків хлопців і дівчат задіяні на сільськогосподарських роботах.

Більшість з дітей, праця яких використовується незважаючи на заборону дитячої праці, мешкають, за оцінками UNICEF, в Африці - 72 мільйони. В Азії йдеться про експлуатацію 62 мільйонів дітей.

За даними UNICEF, з 2000 до 2016 року кількість дітей, праця яких використовувалась незаконно, зменшилась на 100 мільйонів. Однак за останні три роки темпи зменшення уповільнились. У Дитячому фонді ООН наголошують, що важливим інструментом боротьби з дитячою працею є доступ до шкільної освіти.

Використання дитячої праці, тобто залучення дітей до роботи на регулярній основі, вважається формою експлуатації та визнається незаконним. Конвенція про права дитини гарантує захист дітей від економічної експлуатації та від виконання небезпечної роботи чи такої, яка є перешкодою для здобуття освіти.

12 червня відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею.

Одруження у дитячому віці

7 червня в ООН повідомили, що 115 мільйонів чоловіків і хлопчиків у всьому світі одружилися, коли ще були дітьми. З них 23 мільйони уклали шлюб до досягнення 15-ти років. У 2014 році в ООН налічували 156 мільйонів чоловіків і хлопчиків, які одружилися до 18 років. Такі дані організація зібрала у 82-х країнах світу.

Зазвичай тему шлюбу неповнолітніх хлопчиків досліджують менше, ніж дівчат, бо останніх налічується набагато більше. Дитячий фонд ООН нарахував у всьому світі близько 650 мільйонів дівчат, які вийшли заміж у віці 17 років і раніше.