 UNICEF: майже кожна третя жертва торгівлі людьми - неповнолітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

UNICEF: майже кожна третя жертва торгівлі людьми - неповнолітня

Близько 28 відсотків жертв торгівлі людьми в світі - є неповнолітніми, повідомляють у Дитячому фонді ООН (UNICEF). Найбільше таких жертів - в Африці та Центральній Америці.

Жертви торгівців людьми в Гватемалі

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У світі 28 відсотків жертв торгівлі людьми є неповнолітніми, повідомив у неділю, 29 липня, Дитячий фонд ООН (UNICEF).

При цьому, за даними фонду, в африканських країнах, що на південь від Сахари, кількість неповнолітніх серед жертв торговців людьми складає майже 64 відсотки. У Центральній Америці та на островах басейну Карибського моря кількість таких дітей та підлітків сере жертв сягає 62 відсотків, інформує агенція epd.

"Торгівля людьми це реальна загроза мільйонам дітей у всьому світі", - зазначила виконавча директорка UNICEF Генрієтта Фор, додавши, що найбільш вразливими є діти, котрі залишили свої домівки і залишилися без захисту дорослих. UNICEF закликає уряди країн світу посилити заходи щодо захисту неповнолітніх.

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