UNICEF: майже кожна третя жертва торгівлі людьми - неповнолітня

У світі 28 відсотків жертв торгівлі людьми є неповнолітніми, повідомив у неділю, 29 липня, Дитячий фонд ООН (UNICEF).

При цьому, за даними фонду, в африканських країнах, що на південь від Сахари, кількість неповнолітніх серед жертв торговців людьми складає майже 64 відсотки. У Центральній Америці та на островах басейну Карибського моря кількість таких дітей та підлітків сере жертв сягає 62 відсотків, інформує агенція epd.

"Торгівля людьми це реальна загроза мільйонам дітей у всьому світі", - зазначила виконавча директорка UNICEF Генрієтта Фор, додавши, що найбільш вразливими є діти, котрі залишили свої домівки і залишилися без захисту дорослих. UNICEF закликає уряди країн світу посилити заходи щодо захисту неповнолітніх.