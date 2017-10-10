Улі Генесс - колишній футболіст, колишній президент футбольного клубу "Баварія" (Мюнхен). На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Улі Генесс".

Улі Генесс успішно грав свого часу в складі мюнхенської "Баварії". Після завершення активної спортивної кар'єри він зробив успішну кар'єру спортивного функціонера. Улі Генесс був президентом футбольного клубу "Баварія" (Мюнхен). Не обійшлося й без скандалів. 2014 року суд у Мюнхені засудив його до трьох з половиною років тюрми за ухилення від сплати податків. Після цього він подав у відставку з посад президента та голови наглядової ради ФК "Баварія". Після відбування половини терміну ув'язнення Улі Генесс вийшов на волю умовно-достроково. У листопаді 2016 року його знову обрали президентом мюнхенської "Баварії". 2019 року Улі Генесс відмовився знову переобиратися на цій посаді. Після складання з себе обов'язків президента футбольного клубу "Баварія" Улі Генесс став увійшов до наглядової ради як її простий член. Водночас він є почесним президентом цього футбольного клубу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.