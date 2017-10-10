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Улі Генесс

Улі Генесс - колишній футболіст, колишній президент футбольного клубу "Баварія" (Мюнхен). На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Улі Генесс".

Улі Генесс успішно грав свого часу в складі мюнхенської "Баварії". Після завершення активної спортивної кар'єри він зробив успішну кар'єру спортивного функціонера. Улі Генесс був президентом футбольного клубу "Баварія" (Мюнхен). Не обійшлося й без скандалів. 2014 року суд у Мюнхені засудив його до трьох з половиною років тюрми за ухилення від сплати податків. Після цього він подав у відставку з посад президента та голови наглядової ради ФК "Баварія". Після відбування половини терміну ув'язнення Улі Генесс вийшов на волю умовно-достроково. У листопаді 2016 року його знову обрали президентом мюнхенської "Баварії". 2019 року Улі Генесс відмовився знову переобиратися на цій посаді. Після складання з себе обов'язків президента футбольного клубу "Баварія" Улі Генесс став увійшов до наглядової ради як її простий член. Водночас він є почесним президентом цього футбольного клубу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ми - це ми: документальний фільм DW про феномен мюнхенської Баварії

"Ми - це ми": документальний фільм DW про феномен мюнхенської "Баварії" 10.10.2017

Футбольний клуб "Баварія" Мюнхен має багату історію, його люблять і ненавидять водночас. Документальна стрічка Deutsche Welle показує людей, які творили і творять цей клуб та його історію успіху.

Німецьке дослідження: українська демократія росте, економіка падає - DW Новини (29.02.2016) 29.02.2016

Індекс трансформації фонду Бертельсманна. Українці стають усе більш ощадливими на тлі нового подорожчання електроенергії. Чому зривається перемир'я у Сирії?

DW Новини за 100 секунд (29.02.2016) 29.02.2016

Франк-Вальтер Штайнмаєр говоритиме про Україну в Раді Безпеки ООН. У Меркель немає плану "Б" для вирішення кризи біженців. Леонардо Ді Капріо отримав "Оскар".
Екс-президент Баварії достроково вийшов із в'язниці

Екс-президент "Баварії" достроково вийшов із в'язниці 29.02.2016

Екс-президента футбольного клубу "Баварія" звільнили після відбуття половини терміну ув'язнення, до якого його засудили за несплату податків.
Екс-президент Баварії вийде на свободу достроково

Екс-президент "Баварії" вийде на свободу достроково 18.01.2016

Колишній президент мюнхенського футбольного клубу "Баварія" вийде на волю наприкінці лютого. Таким чином, він відбуде за ґратами лише половину терміну, до якого його було засуджено.
Улі Генесс повертається до роботи в Баварії?

Улі Генесс повертається до роботи в "Баварії"? 02.01.2015

Після семи місяців перебування у в’язниці за несплату податків колишньому президенту мюнхенської "Баварії" Улі Генессу послаблено умови перебування за ґратами.
Президент Баварії почав відбувати покарання

Президент "Баварії" почав відбувати покарання 02.06.2014

Улі Генесс із понеділка, 2 червня, утримується у в'язниці міста Ландсберг-на-Лесі. Про це повідомила з посиланням на власні джерела інформагенція dpa.
Коментар: Ознака гарного тону

Коментар: Ознака гарного тону 14.03.2014

Президент "Баварії" Улі Генесс відмовився оскаржувати судовий вирок за ухилення від сплати податків. Цей крок заслуговує на повагу, попри все. Думка спортивного редактора DW Андреаса Штайн-Цімонса.
Президент Баварії відмовився від апеляції і йде до в'язниці

Президент "Баварії" відмовився від апеляції і йде до в'язниці 14.03.2014

Засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі президент ФК "Баварія" Улі Генес не збирається подавати апеляцію на вирок.
Президента ФК Баварія засудили до 3,5 років тюрми

Президента ФК "Баварія" засудили до 3,5 років тюрми 13.03.2014

Президента футбольного клубу "Баварія" Улі Генеса засудили за ухилення від сплати податків на три з половиною роки позбавлення волі. Вирок виніс земельний суд Мюнхена.
Розпочався судовий процес над президентом Баварії

Розпочався судовий процес над президентом "Баварії" 10.03.2014

У Мюнхені розпочався суд над президентом "Баварії" Улі Генесом. Прокуратура звинувачувала його у несплаті 3,5 мільйонів євро податків, однак сам Генес зізнався, що не заплатив 18,5 мільйонів євро.
Президента Баварії будуть судити

Президента "Баварії" будуть судити 04.11.2013

Президенту мюнхенської "Баварії" Улі Генесу доведеться постати перед судом у справі про ухиляння від сплати податків. Так вирішив земельний суд Мюнхена. Процес розпочнеться 10 березня 2014 року.