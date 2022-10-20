Укренерго: "Чек РФ отримає після війни і він буде великим"

Після масованого обстрілу Росією критично важливих енергооб’єктів українські енергетики намагаються втримати енергосистему, аби споживачі не відчули перебоїв з енергопостачанням. Як їм це вдається? DW поговорила з головою правління національної енергокомпанії НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.

DW: Пане Кудрицький, наразі Росія щодня обстрілює об’єкти енергетичної інфраструктури України, домагаючись, напевне, повного блек-ауту напередодні зими. Як зараз працює енергетична система України в умовах такого енергетичного терору?

Володимир Кудрицький: Ситуація важка і складна, але ми тримаємо удар. Енергосистема зазнає пошкоджень, але завдяки мужності і професіоналізму диспетчерів, героїзму ремонтників "Укренерго", обленерго, рятувальників нам вдається утримувати систему і повертати струм споживачам у найкоротші можливі терміни. Це коштує нам дуже дорого - 17 жовтня при обстрілі підстанції на Сумщині загинув наш диспетчер Олександр Шабаршин, двоє співробітників поранені. Минулого місяця загинули диспетчер і електромонтер при обстрілі підстанції на Харківщині. Таку страшну ціну іноді доводиться платити енергетиками задля того, щоб забезпечити країну світлом. За останні два тижні по наших об’єктах прилетіло більше ракет та дронів, ніж з початку вторгнення. Це - відвертий енергетичний терор, який є технологією залякування. Такі заходи притаманні терористичним організаціям, а це не технологія введення війни. Енергетиків не залякати, ми будемо все відновлювати настільки швидко, наскільки можливо.

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго" Фото: NPC Ukrenergo

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Чи варто українцям готуватися до довготривалих аварійних відключень електроенергії?

Ми не можемо прогнозувати дії країни-терориста. Що ми бачимо - що всі спроби завдати страждань цивільним людям, лише роблять суспільство більш загартованішим. У мирний час робота енергетиків для людей непомітна, коли в країні є стабільне енергоживлення. З початку вторгнення й досі ми робили все можливе, щоб українці "не помічали" нашу роботу й далі. Але ворог вдався до відвертого енергетичного терору. Тому зараз, щоб швидко відновлюватися, нам потрібна допомога українців. Ми просимо людей споживати розумно і ощадливо, добровільно обмежуючи себе. Тоді ми зможемо оперативно проводити ремонти, а енергомережа не буде перенавантажуватися. Це певна запорука від аварійних відключень.

Скільки енергооб’єктів зазнало руйнувань? Наскільки вони критичні і чи вдасться їх відновити, хоча б частково, до початку холодів?

Ми не можемо з міркувань безпеки називати конкретних цифр і звертаю увагу, що "Укренерго" як оператор системи передачі управляє магістральними електромережами - від електростанцій до розподільчих мереж. Що стосується наших об’єктів, то за останній тиждень вони зазнали більше атак, ніж за попередні 7 місяців війни. Ступінь цих пошкоджень та їхня географія - дуже різноманітні. Іноді наші спеціалісти вдаються до креативних технічних рішень і нам вдається підключати споживачів за резервними схемами в разі пошкоджень і швидко, наскільки можливо, відновлювати мережі, щоб скоротити час відсутності світла до мінімуму.

Наскільки вистачить в Україні запасу міцності, аби швидко відновлювати те, що зараз руйнує, обстрілює Росія?

Ми бачимо, що терор проти цивільного населення лише робить українське суспільство міцнішим. Залякування не досягнуть своєї мети. Є два фактори, які дозволяють нам відновлюватися: наші ремонтні бригади та хороша матеріальна технічна база. Наші ремонтники - це дуже кваліфікований персонал, і ми ще до війни подбали про те, як їх зберегти та організувати мобільні бригади, які можуть швидко відновлювати енергомережу. Ми також добре подбали про нашу матеріально-технічну базу, запаслися обладнанням.

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Україна запаслася обладнанням для ремонту пошкоджених енергообєктів Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Чи є зараз в "Укренерго" потреба у допомозі міжнародних партнерів матеріалами, технікою для оперативного відновлення зруйнованої енергоінфраструктури? Чого найбільше бракує?

"Укренерго" напередодні минулої зими готувалося пройти тест роботи енергосистеми в ізольованому режимі (який був запланований на 24 лютого 2022 року). Тому ми мали суттєві запаси матеріалів і обладнання для проходження цього випробування. 24 лютого ми відʼєдналися від енергосистем Росії і Білорусі і за кілька годин почалася війна. Ми більше не приєднувалися до енергосистеми ворога, пропрацювали три тижні під обстрілами в ізоляції, а 16 березня синхронізувалися з енергосистемою континентальної Європи. А створені запаси знадобилися для швидких ремонтів через терор Росії. Зрозуміло, що ми потребуємо постійного та швидкого поповнення матеріалів та обладнання. Ми вдячні за допомогу всім європейським партнерам, нас підтримують європейські оператори систем передачі. Зокрема, хочу висловити окрему подяку нашим колегам з Німеччини, Бельгії, Польщі, Словаччини, Литви. Це далеко не повний перелік, але з перших днів вторгнення оператори енергосистем цих країн надають постійну допомогу - як обладнання, так і прихисток для наших співробітників та їхніх сімей в перші місяці війни. Ми дуже цінуємо цю підтримку. Як я вже казав - за останній тиждень наша інфраструктура зазнала більше обстрілів, ніж за попередні сім місяців. Тому потреби в обладнанні і матеріалах для ремонтів зростають і ми продовжуємо співпрацю з нашими європейськими колегами в цій сфері також.

Ви зараз просите українців розумно її споживати електроенергію, аби допомогти збалансувати енергосистему. Чи прислухаються люди до ваших прохань? Як довго може тривати режим "тотального заощадження" електроенергії?

Ситуація різна в різних регіонах. Наприклад, 17 жовтня Київ витратив на 10% менше електроенергії, а в західних регіонах споживання зросло. На вихідні найбільш економною була Чернігівщина, заощадивши 20% енергоспоживання. 20 жовтня виросло споживання в центральних регіонах та на сході України. Тож нам довелося вжити заходи тимчасових контрольованих обмежень споживачів в цих регіонах. Ми постійно комунікуємо з людьми й сподіваємося на розуміння - якщо в мережі не буде різких перепадів споживання, ми зможемо швидше лагодити мережі. Добровільне ощадливе споживання - є однією з передумов, яка дозволяє обійтися без примусових відключень світла.

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Чи планує Україна запросити допомогу європейських партнерів з імпорту електроенергії? За яких умов це може статися?

Здійснена в рекордні строки синхронізація з європейською електромережею відкрила нам таку можливість. Уявіть собі, якби зараз під час війни Україна досі була б частиною енергосистеми Росії, як це було до 24 лютого. А так ми знаємо, що можемо розраховувати на підтримку з ЄС, якщо вона знадобиться. Це стосується і аварійної допомоги, і комерційних обмінів електроенергією. Ми не просили поки що аварійну допомогу з країн ЄС, поки у цьому не було потреби

Чи проводили ви хоча б попередню оцінку збитків руйнування інфраструктури? Про які цифри й суми йдеться? Звідки брати ресурси на відновлення? Чи готує компанія юридичне обґрунтування з відшкодування Росією завданих збитків?

Компанія ретельно фіксує всі пошкодження і руйнування в спеціальній докладній базі даних. Гадаю, зараз зарано називати якісь суми, ми зробимо це після нашої перемоги. Але я можу гарантувати: чек Росія отримає після війни і він буде дуже великий.