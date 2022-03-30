Українці зможуть отримувати державну стипендію в Німеччині

У Німеччині зареєстровано понад 700 тисяч біженців з України. Скільки з них студентів та школярів, статистика поки що не повідомляє. Німецька служба академічних обмінів DAAD виходить з того, що тільки в німецьких вишах найближчим часом з'явиться близько 100 тисяч українців, які втекли від війни. З юридичного боку їхній статус визначено: за § 24 Закону про перебування для іноземних громадян після реєстрації вони отримують тимчасовий захист і можуть перебувати у Німеччині до трьох років з правом на працю чи навчання. Проте перешкодою для здобуття професійної чи вищої освіти в цій країні може стати брак коштів.

Щоб підтримати молодих українців фінансово, уряд ФРН відкрив для них доступ до державної стипендії-кредиту BAföG. З 1 червня подати заявку на неї може кожен, хто отримав дозвіл на перебування в Німеччині або попереднє тимчасове посвідчення (Fiktionsbescheinigung).

Що таке стипендія BAföG

Програма підтримки BAföG передбачена передусім для громадян Німеччини - для студентів із незаможних родин та тих, хто проходить профнавчання. На момент початку навчання вік заявника не повинен перевищувати 30 років, а в разі навчання за магістерською програмою - 35 років. На сьогодні максимальний розмір стипендії становить 861 євро на місяць - ця сума приблизно відповідає "прожитковому мінімуму" для студентів у Німеччині. Видається вона як безвідсотковий кредит на весь термін навчання, передбачений освітньою програмою. Одержувач зобов'язаний повернути державі лише половину наданої суми. Погашення позики починається лише через п'ять років після отримання останньої стипендії. При цьому на повернення кредиту надається 20 років. У доповнення до стипендії студентам дозволено також підробляти на суму близько 300 євро на місяць.

Отримавши кредит на освіту, студент у Німеччині потім повертає лише половину суми впродовж 20 років

Подати документи можна як у паперовому вигляді, звернувшись, наприклад, до Товариства сприяння студентам (Studierendenwerk), яке діє в університеті, що його обрав студент, або в режимі онлайн - на спеціальному сайті BAföG Digital.

Умови для іноземців та, зокрема, для українців

Зараз BAföG отримують понад півмільйона німецьких студентів та школярів. Можливість оформити державну позику є і в іноземців, але суворі вимоги роблять її складно доступною для них. Так, отримати освітній кредит можуть студенти з необмеженим дозволом на проживання в Німеччині, а також якщо один із батьків або чоловік є громадянином ФРН або іншої країни ЄС. Інша можливість - якщо іноземець до початку навчання п'ять років пропрацював у Німеччині або якщо один із його батьків перебуває в Німеччині впродовж шести років, три з яких він тут працює.

У разі українських студентів та школярів ці обмеження не діють. Єдина умова - треба бути зарахованим до німецького вишу на регулярній основі. У студентів, які навчаються за обміном, права оформити BAföG нема, як і в тих, хто продовжує навчання в українському університеті в режимі онлайн. Послаблення також не поширюються на біженців з України, котрі не мають українського громадянства.

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Інша допомога студентам

За даними Товариства сприяння студентам, зараз у німецьких університетах навчаються 320 тисяч іноземних студентів. Фінансування проживання та навчання є для них однією з основних проблем. Особливо виразно це проявилося під час пандемії. Третина іноземних студентів подали прохання про надання тимчасової матеріальної допомоги від міністерства освіти та вишів, кількість інших студентів, які звернулися по допомогу, дорівнювала близько 11 відсоткам. Крім короткочасних виплат студентам також дозволяли пізніше розрахуватися за гуртожиток, у деяких вишах їм надавали сертифікати на харчування в їдальні.

З початком війни Росії проти України особливу підтримку адресують українським студентам. Університети збирають пожертви, створюють фонди для виплати матеріальної допомоги, допомагають із житлом, а в деяких регіонах надають безкоштовне харчування в їдальні.

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