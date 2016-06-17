 Українська вчена отримала престижну математичну премію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

Українська вчена отримала престижну математичну премію

Марина В’язовська отримала відзнаку за розв'язання задачі, над якою роздумували ще Кеплер і Ньютон. Вона стала другою жінкою в історії, яка отримала одну з найпрестижніших математичних премій.

Марина В’язовська

Марина В’язовська

Четверо математиків, серед яких і українка Марина В'язовська, були нагороджені престижними медалями Філдса, повідомило журі Міжнародного математичного союзу у вівторок, 5 липня.

Медаль Філдса, яку також називають "Нобелівською премією з математики", вручається раз на чотири роки за "видатні математичні досягнення" фахівцям до 40 років. Вона вважається однією з найпрестижніших відзнак в математиці.

Іншими лауреатами премії цього року стали корейсько-американський математик Джун Ху, а також вчені з Франції та Великобританії Уго Дюмініль-Копен і Джеймс Мейнард.

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В'язовська стала лише другої жінкою, яку було удостоєно цієї нагороди за понад 80-річну історію нагороджень медаллю Філдса. 

Задача про пакування куль

Професорка Марина В'язовська отримала відзнаку за розв'язання задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі, відомої ще з 16 століття. Початково вона була пов'язана з необхідністю придумати найбільш ефективний спосіб укладання гарматних ядер на кораблях британського військового флоту.

Цьогорічні медалісти Філдса: Марина В’язовська, Джеймс Мейнард, Джун Ху, та Уго Дюмініль-Копен

Цьогорічні медалісти Філдса: Марина В’язовська, Джеймс Мейнард, Джун Ху, та Уго Дюмініль-Копен

У подальшому задача потрапила до списку з 23 невирішених математичних задач, про її розв'язання дискутували такі відомі науковці, як Йоган Кеплер та Ісаак Ньютон.

Українська професорка з Лозани

Марина В’язовська народилася в Києві в 1984 році, навчалась на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Шевченка, у 2007 році отримала ступінь магістра у німецькому Кайзерслаутерні, а в 2013 року - ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті.

З 2017 року працює в Федеральній політехнічній школі Лозанни, у 2018 році отримала професорську позицію, очолює кафедру теорії чисел.

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