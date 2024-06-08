ГУР МО: Колаборант-мер Куп'янська в критичному стані

Замах на Геннадія Мацегору, який як мер Куп'янська співпрацював з РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну, стався в Росії.

Куп'янський мер-колаборант Геннадій Мацегора перебуває у критичному стані після замаху на нього, повідомляє у суботу, 8 червня, головне управління розвідки міністерства оборони України.

ГУР МО зазначає, що замах на Мацегору було скоєно 7 червня у місті Старий Оскол, що у Росії. Інші деталі, а також обставини замаху та його виконавці не наводяться.

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Мацегора обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії "ОПЗЖ". Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну він добровільно пішов на повну співпрацю з росіянами. "Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив", - зазначили в ГУР МО.

Після звільнення Куп'янська українськими військами Мацегора утік з росіянами до Бєлгородської області в Росію.

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