Українська документалістка зі зброєю в руках

КультураУкраїнаУкраїнська документалістка зі зброєю в руках To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКультураУкраїна05.08.20225 серпня 2022 р.Українська документалістка Аліса Коваленко у 2014-му знімала на фронті кіно, а у 2022-му сама взяла в руки зброю, щоб захищати свою батьківщину. Вона розповіла, чому не побоялася піти на фронт і що вже довелося пережити на війні.https://www.dw.com/uk/ukrainska-dokumentalistka-zi-zbroieiu-v-rukakh/video-62630354Реклама