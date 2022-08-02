Українська документалістка зі зброєю в руках

05.08.2022 5 серпня 2022 р.

Українська документалістка Аліса Коваленко у 2014-му знімала на фронті кіно, а у 2022-му сама взяла в руки зброю, щоб захищати свою батьківщину. Вона розповіла, чому не побоялася піти на фронт і що вже довелося пережити на війні.