Фукуяма: Україна має поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп

Михайло Бушуєв

28.07.2022 28 липня 2022 р.

Всесвітньовідомий політолог і філософ Френсіс Фукуяма в інтервʼю DW розповідає про майбутнє українсько-американських відносин, яку стратегію слід обрати Україні і чому потрапити в список людей, яким заборонено в'їжджати в Росію, це честь для нього.