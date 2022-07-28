Фукуяма: Україна має поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп

ПолітикаУкраїнаФукуяма: Україна має поспішати, поки Путіну не допоміг ТрампTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаУкраїнаМихайло Бушуєв28.07.202228 липня 2022 р.Всесвітньовідомий політолог і філософ Френсіс Фукуяма в інтервʼю DW розповідає про майбутнє українсько-американських відносин, яку стратегію слід обрати Україні і чому потрапити в список людей, яким заборонено в'їжджати в Росію, це честь для нього.https://www.dw.com/uk/ukraini-treba-pospishaty-poky-putinu-ne-dopomih-tramp-filosof-frensis-fukuiamav-interviu-dw/video-62627129Реклама