Україна запровадила санкції проти букмекерських компаній

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти російських компаній і фізосіб, пов’язаних з гральним бізнесом. До списку ввійшли й зареєстровані в Україні компанії.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, пов’язаних з гральним бізнесом. Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента увечері п'ятниці, 10 березня.

Згідно з документом, більшість обмежень запроваджуються проти російських компаній та фізосіб. Зокрема, в переліку зазначені "Спортлото", "Матчбет", "Букмекерська контора "Парі", "СпортБет", "Фортуна", "Перша міжнародна букмекерська компанія" та багато інших. Водночас до списку потрапили й зареєстровані в Україні компанії, такі як "Паріматч" та "Твоя беттінгова компанія". Термін дії санкцій - 50 років.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів, йдеться у відповідному рішенні РНБО.

"Працювали проти України"

У вечірньому зверненні у суботу, 11 березня, Зеленський, коментуючи це рішення, заявив, що санкції були запроваджені проти людей і компаній, "які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації".

"Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами", - додав він.

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