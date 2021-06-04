Україна внесла Філіпа Кіркорова до списку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомила пресслужба міністерства ввечері у середу, 23 червня.

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"11 червня до міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відповідним наказом від 22 червня міністерство включило Філіпа Кіркорова до цього списку.

У повідомленні зазначається, що ця процедура здійснюється автоматично, оскільки, згідно з чинним законодавством, повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків міністерства не наділено. Перебування особи у цьому списку передбачає заборону показу на телебаченні програм за її участі.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров має звання народного артиста України, яке йому присвоїв тодішній президент Віктор Ющенко за продюсування виступу співачки Ані Лорак на пісенному конкурсі "Євробачення".

Станом на 23 червня в оприлюдненому міністерством переліку перебувала 201 особа.

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