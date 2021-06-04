 Україна внесла Філіпа Кіркорова до списку осіб, що загрожують нацбезпеці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2021

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Новини

Україна внесла Філіпа Кіркорова до списку осіб, що загрожують нацбезпеці

Україна додала Філіпа Кіркорова до списку осіб, що загрожують нацбезпеці країни. Перебування особи у списку передбачає зокрема заборону показу на телебаченні програм за її участі.

Філіп Кіркоров на Євробаченні у Стокгольмі у 2016 році

Філіп Кіркоров на "Євробаченні" у Стокгольмі у 2016 році

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомила пресслужба міністерства ввечері у середу, 23 червня.

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"11 червня до міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича", - йдеться у повідомленні міністерства.

Відповідним наказом від 22 червня міністерство включило Філіпа Кіркорова до цього списку.

У повідомленні зазначається, що ця процедура здійснюється автоматично, оскільки, згідно з чинним законодавством, повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків міністерства не наділено. Перебування особи у цьому списку передбачає заборону показу на телебаченні програм за її участі.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров має звання народного артиста України, яке йому присвоїв тодішній президент Віктор Ющенко за продюсування виступу співачки Ані Лорак на пісенному конкурсі "Євробачення".

Станом на 23 червня в оприлюдненому міністерством переліку перебувала 201 особа.

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