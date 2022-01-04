Україна скасувала використання контрольних марок для боротьби з піратством

В Україні скасували маркування контрольними марками примірників різних аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм та баз даних, які поширюються на матеріальних носіях. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента (ОП) у вівторок, 4 січня.

Документ, який підписав президент, скасовує закон, який регламентував використання такого маркування. Його Верховна Рада ухвалила ще у 2000 році - відтоді маркування ліцензійних аудіокасет, компакт-дисків, DVD з музикою, фільмами чи комп'ютерними програмами було обов'язковим.

Як зазначають у ОП, використання контрольних марок в якості протидії піратству "себе вичерпало та розглядається радше як перешкода діяльності добросовісних виробників і розповсюджувачів цього виду продукції".

На практиці, як пояснюють законодавці, це означатиме, що імпортери, експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів та іншого не зобов'язані отримувати контрольні марки. Це пов'язане з неефективністю механізму такого маркування як захисту від порушень авторського права і суміжних прав і з тим, що використання маркування лише призводить до зайвих витрат законних розповсюджувачів таких продуктів.

Натомість закон встановлює, що право на захист авторських та суміжних прав від піратства має реалізовувати суб'єкт таких прав чи розповсюджувач продукції на свій власний розсуд з можливістю вибору будь-яких технічних способів для цього. "Тепер правовласники матимуть змогу обирати новітні, більш сучасні, індивідуальні способи захисту копій, які поширюються на матеріальних носіях", - ідеться в повідомленні ОП.

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Декриміналізація виготовлення та розповсюдження піратських копій

У зв'язку з такою позицією законодавства, підписані норми також декриміналізують піратство: незаконне виготовлення, підробку, використання або збут виготовлених таких чином продуктів. Також підписаний Зеленським закон скасовує адміністративну відповідальність за розповсюдження товарів, упаковки яких не марковані контрольними марками.

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