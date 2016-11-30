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Уілбур Росс
Тема
Уілбур Росс – американський підприємець, колишній міністр торгівлі США.
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Докладно
"Райські документи": податкові схеми для світової еліти
"Райські документи": податкові схеми для світової еліти
У 13 мільйонах таємних документів - докази найбільших податкових схем світу. До офшорних операцій причетні й українці.
Політика
06.11.2017
6 листопада 2017 р.
Меркель і Росс - за відновлення переговорів щодо TTIP
Меркель і Росс - за відновлення переговорів щодо TTIP
Численні проблеми у сфері торгівлі між США і ЄС необхідно розв'язувати спільно, переконана канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Економіка
28.06.2017
28 червня 2017 р.
США готові відновити переговори про TTIP
США готові відновити переговори про TTIP
Міністр торгівлі США раптово заявив, що для його країни доцільно відновити переговори про TTIP з Євросоюзом.
Економіка
31.05.2017
31 травня 2017 р.
"Король банкрутств" затверджений міністром торгівлі США
"Король банкрутств" затверджений міністром торгівлі США
Раніше 79-річний мільярдер Уілбур Росс мав ділові зв'язки з Росією.
Політика
28.02.2017
28 лютого 2017 р.
Президентство передусім - Трамп заявив, що йде з бізнесу
Президентство передусім - Трамп заявив, що йде з бізнесу
Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв не займатися бізнесом під час президентства.
Політика
30.11.2016
30 листопада 2016 р.
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