У Штутгарті фестиваль Еритреї закінчився заворушеннями

Такі фестивалі критикують громадяни Еритреї, які залишили країну через дії авторитарного уряду.

У німецькому Штутгарті на учасників фестивалю еритрейської культури напало близько 200 людей, які також закидали камінням та скляними пляшками поліцейських, повідомляє агентство dpa у суботу, 16 вересня.

За словами представника поліції, на акції, організованій асоціацією еритрейських клубів у Штутгарті, також зібралося близько 200 людей Учасники виступають на підтримку уряду Еритреї, зазначає dpa. У середині дня група людей почала закидати камінням і пляшками тих, хто зібрався.

Внаслідок атаки 10 поліцейських отримали поранення, повідомляє dpa. Кількість постраждалих серед учасників акції не повідомляється. Поліція застосувала проти нападників кийки та перцеві балончики. Було затримано четверо людей. Заворушення у Штутгарті тривали до вечора, до міста було перекинуто додаткові поліцейські загони, повідомило dpa. Поліція повідомила, що ситуація перебуває під контролем.

Регулярні напади на фестивалі Еритреї

У Німеччині давно точаться дебати з приводу проведення фестивалю Еритреї через його пропагандистську спрямованість та ставлення світової спільноти до авторитарного режиму в країні, яка займає останні рядки в "Індексі демократій" країн світу.

У липні заворушеннями закінчився аналогічний фестиваль у Гісені. Критиками щорічного фестивалю у цьому місті переважно виступають громадяни Еритреї, які залишили країну через дії авторитарного уряду.

За даними ЗМІ, захід проводиться під егідою наближеної до влади Еритреї організації та є інструментом еритрейської пропаганди. Еритрея у 1993 році оголосила незалежність від Ефіопії, а її президент править країною понад 30 років у режимі однопартійної диктатури.