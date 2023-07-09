У Німеччині етнофестиваль Еритреї спричинив заворушення

Противники етнофестивалю в Гісcені вважають його інструментом підтримки авторитарної влади Еритреї. Внаслідок заворушень поранено щонайменше 26 поліцейських. Затримано близько 100 людей.

Щонайменше 26 поліцейських постраждали внаслідок вуличних заворушень, пов'язаних із проведенням фестивалю еритрейської культури у німецькому Гісcені (федеральна земля Гессен) у суботу, 8 липня. Внаслідок заворушень під варту було взято як мінімум 100 людей, повідомляє AFP. Розпочаті десятки розслідувань за фактами заподіяння фізичної шкоди та порушення громадського порядку.

У поліції Гессена повідомили, що у мітингу проти проведення фестивалю взяли участь приблизно 250 людей. Після демонстрації близько 150 із них перекрили дорогу у місті. Під час розгону неузгодженої акції її учасники кидали каміння та пляшки у правоохоронців, підривали димові шашки та зносили огорожі.

Фестиваль, як інструмент пропаганди

Еритрейський етнокультурний фестиваль у Гіссені проводиться з 2011 року. Спроби зірвати захід відбуваються не вперше - 2022 року демонстрація його супротивників також переросла у сутички з поліцією.

Критиками фестивалю здебільшого виступають громадяни Еритреї, які залишили країну через дії авторитарного уряду, зазначає T-Online. Кількість громадян, що втекли з Еритреї, обчислюється десятками тисяч.

За даними ЗМІ, захід проводиться під егідою наближеної до влади Еритреї організації та є інструментом державної пропаганди.

Авторитарний режим, що підтримує Росію

Уряд Еритреї веде свою діяльність з 1993 року, коли країна оголосила незалежність від Ефіопії, а президент країни Ісаяс Афеверкі займає цю посаду понад 30 років. Під проводом авторитарного режиму ця держава традиційно займає останні рядки в "Індексі демократій" країн світу.

Також Еритреясистематично підтримує Росію на міжнародних майданчиках, зокрема в Організації Об'єднаних Націй, від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також: Комісія ООН звинуватила владу Еритреї у злочинах проти людяності

Німецька влада не може заборонити фестиваль

У Німеччині вже давно точаться дебати з приводу проведення фестивалю Еритреї через його пропагандистську спрямованість і ставлення світової спільноти до її керівництва.

Захід щорічно відвідують представники еритрейської влади, і критики вважають, що під час фестивалю ті можуть налагоджувати контакти з мігрантами, які співчувають країні, щоб налагодити потік інвестицій в Еритрею.

Влада Гіссена не може заборонити проведення фестивалю, оскільки заходи відбуваються на приватній території. При цьому ще 2012 року міська рада оголосила захід "небажаним". Цього року влада міста намагалася скасувати фестиваль, вказавши на заворушення, які щороку виникають у зв'язку з його проведенням, але суд не підтримав цього звернення.

Читайте також: Суд Берліна дозволив 9 травня демонструвати російські прапори