У Секторі Гази заявили про авіаудар Ізраїлю по Рафаху

Служби охорони здоров'я Сектора Гази 3 лютого повідомили про ізраїльські авіаудари по південних містах Рафах і Дейр-ель-Балах, внаслідок чого загинули 18 людей. Ізраїль не коментує, чи завдавав авіаудари.

Служби охорони здоров'я Сектора Гази у суботу, 3 лютого, повідомили про ізраїльські авіаудари по містах Рафах і Дейр-ель-Балах, що на півдні регіону. Внаслідок ударів загинули 18 людей. При цьому, за даними агенції Reuters, 14 людей були вбиті під час атаки на будинок тільки у місті Рафах.

Ізраїльські військові не коментували, чи здійснювали вони авіаудари. Вони зазначили, що, на відміну від нападів терористів ХАМАСу на ізраїльських чоловіків, жінок і дітей, ізраїльські військові дотримуються міжнародного права та прагнуть запобігти страждань цивільного населення.

Стурбованість ЄС

3 лютого Європейський Союз висловив глибоку стурбованість повідомленнями про те, що ізраїльські військові мають намір атакувати терористичний рух ХАМАСу місті Рафах на кордоні Сектор Гази з Єгиптом.

У ЄС попередили, що конфлікт, ймовірно, пошириться на весь регіон, якщо Ізраїль і ХАМАС не домовляться про припинення вогню. Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що близько мільйона палестинців "були поступово переміщені на території вздовж єгипетського кордону". "Вони (ізраїльські військові - Ред.) стверджували, що це безпечні зони, але насправді ми бачимо, що бомбардування, що вражає цивільне населення, триває, і це створює дуже жахливу ситуацію", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 лютого міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ізраїльські війська продовжуватимуть свою кампанію в Секторі Гази до міста Рафах, незважаючи на величезну кількість палестинських мирних жителів. Як повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я, у Рафаху, де до війни мешкали 200 тисяч людей, нині перебуває "понад половина двохмільйонного населення Сектора Гази".