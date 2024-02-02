ФРН занепокоєна запланованим наступом Ізраїлю на Рафах

Через план наступу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на прикордонне місто Рафах на півдні Сектора Гази уряд Німеччини закликає до стриманості.

У п'ятницю, 2 лютого, речник міністерства закордонних справ ФРН заявив у Берліні, що в умовах реалізації права Ізраїлю на оборону є чинними певні правила, і у боротьбі з терористами Ізраїль має дотримуватися норм міжнародного права - навіть тоді, коли терористичний рух ХАМАС на них не зважає.

Уряд Німеччини продовжує виступати за гуманітарну паузу в бойових діях і вже кількаразово "дуже чітко" закликав ізраїльський уряд забезпечити захист цивільного населення. Це зобов'язання Ізраїлю актуалізується у разі посилення бойових дій в Рафаху, наголосив представник МЗС Німеччини. Він нагадав, що саме на вимогу Ізраїлю під час проведення наземної операції багато людей евакуювалися з півночі на південь Сектора Гази. "Ці люди не можуть розчинитися у повітрі", - зазначив речник МЗС ФРН.

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Як повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), у Рафаху, де до війни мешкали 200 тисяч людей, нині перебуває "понад половина двохмільйонного населення Сектора Гази. "Рафах не повинен зазнати нападу", - заявили у ВООЗ напередодні.

Як повідомляє The Times of Israel, 1 лютого міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ізраїльські війська продовжуватимуть свою кампанію в Секторі Гази до міста Рафах, незважаючи на величезну кількість палестинських мирних жителів.

"Бригада ХАМАСу Хан-Юніс вихвалялася, що буде протистояти ЦАХАЛу, тепер вона розвалюється, і я кажу вам тут, ми завершуємо місію в Хан-Юнісі, ми також досягнемо Рафаха та знищимо там усіх терористів", - заявив він.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ізраїль оголосив війну ХАМАСу у відповідь на масований напад терористів 7 жовтня минулого року на ізраїльські території. Внаслідок нападу ХАМАСу загинули 1200 людей, понад 240 були захоплені як заручники і переміщені у Сектор Гази. У рамках шестиденного тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, звільнили понад 100 заручників. Наприкінці 2023 року повідомлялось про те, що в заручниках ХАМАСу залишаються 129 людей. Втім, в середині січня ХАМАС заявив, що "не має більше інформації про місцезнаходження багатьох її заручників". Ймовірно, більшість з них убили, заявив речник терористів. ХАМАС закидає відповідальність при цьому Ізраїлю.

Ізраїль оголосив своєю метою повне знищення ХАМАСу. Проте американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела в американській розвідці наприкінці січня повідомило про те, що армія Ізраїлю з початку операції в Газі знищила від 20 до 30 відсотків бойовиків ХАМАСу. За даними із Сектора Гази, які неможливо перевірити незалежно, але яким довіряє ВООЗ, від початку війни там загинули понад 27 тисяч палестинців.

Станом на 23 січня, за даними Ізраїлю, число ізраїльських військових, які загинули після початку наземної операції в Газі, сягнуло 219, понад 1200 військових зазнали поранень. Загальна ж кількість ізраїльських військовослужбовців, які загинули після атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, становить 556, зазначає агенція dpa.