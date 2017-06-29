 У Празі на честь Нємцова назвали площу, де розташоване посольство РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

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У Празі на честь Нємцова назвали площу, де розташоване посольство РФ

В п'яту річницю вбивства російського оозиціонера Бориса Нємцова його іменем назвали площу в чеській столиці, на якій розташоване російське посольство. В ЄС закликають притягнути замовників злочину до відповідальності.

Площа отримала нову назву на честь Бориса Нємцова

Площа отримала нову назву на честь Бориса Нємцова

В Празі площу "Під каштанами", на якій розташовано кілька дипломатичних установ, зокрема і російське посольство, перейменували на честь російського опозиціонера Бориса Нємцова. Офіційна церемонія перейменування відбулась у п'яту річницю вбивства політика у четвер, 27 лютого.

Знак з новою назвою площі, яку міська рада затвердила 24 лютого, відкрив мер Праги Зденек Гржиб. "Я розумію, що нова назва - це висловлення солідарності з опозицією в Росії та правозахисним рухом", - сказав він, передає агенція AP.

Донька Бориса Нємцова Жанна подякувала празькій владі. "Борис Нємцов був представником гуманізму в російській політиці. В нашій історії їх було небагато, на відміну від багатьох тиранів", - сказала вона.

ЄС закликає до повного розслідування вбивства

Тим часом Євросоюз закликав повністю і прозорим чином розслідувати вбивство Бориса Нємцова, а також притягнути до відповідальності всіх причетних до нього. Про це йдеться в заяві офіційного представника глави європейської дипломатії Жозепа Борреля Петера Стано.

"Попри численні перешкоди, Борис Нємцов безстрашно працював над просуванням демократичних цінностей і політичного плюралізму в Росії", - підкреслюється в документі. За словами Стано, Нємцов "як і раніше, є джерелом натхнення для багатьох, в той час як громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації в Росії все більше утискаються, а свободи обмежуються рестриктивним законодавством".

Борис Нємцов був вбитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. У липні 2017 року Московський окружний військовий суд засудив виконавців вбивства Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва до позбавлення волі від 11 до 20 років. Організатори та замовники злочину досі не встановлені.

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Вирок виконавцям убивства Бориса Нємцова (29.06.2017)

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