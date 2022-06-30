 У Парижі винесли вироки за теракти 2015 року - член ІД отримав довічне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2022

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Новини

У Парижі винесли вироки за теракти 2015 року - член ІД отримав довічне

У підготовці терактів у Парижі в листопаді 2015 року визнали винними 20 підозрюваних. Єдиний з нападників, який вижив, отримав довічне ув'язнення.

Палац правосуддя у Парижі, де слухали справу про теракти 2015 року

Палац правосуддя у Парижі, де слухали справу про теракти 2015 року

Головного підозрюваного в серії масштабних терактів у Парижі в 2015 році, які забрали життя 130 людей, засудили 29 червня до довічного ув'язнення, повідомляє агенція AFP.

32-річного француза марокканського походження, члена терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Салаха Абдеслама поліція заарештувала за чотири місяці після терактів. Інші нападники або ж підірвали себе, або були вбиті поліцією під час або після атаки.

На лаві підсудних також були ще 19 підозрюваних, яких звинувачували в змові або наданні матеріально-технічної підтримки в організації терактів. Їх визнали винними та засудили до строків від двох років до довічного.

Цей судовий процес став найбільшим у історії сучасної Франції - кульмінацією шестирічного міжнародного розслідування, висновки якого налічують понад мільйон сторінок Сам суд тривав десять місяців і зібрав на фінальному засіданні сотні потерпілих і свідків теракту.

У своїй останній промові Абдеслам закликав суддів не давати йому довічний строк, стверджуючи, що він сам нібито нікого не вбивав. "Я робив помилки, це правда. Але я не вбивця, я не вбивця", - казав він. Його адвокати також виступали проти довічного ув'язнення, якого вимагала прокуратура. За версією слідства, Абдеслам скинув пояс смертника в ніч нападу і втік до Брюсселю. Своє рішення він аргументував тим, що передумав і вирішив не вбивати людей. "Я змінив свою думку через людяність, а не через страх", - наполягав він. Втім, коли з'ясувалося, що пояс смертника марокканця виявився з дефектом, суд засумнівався у щирості його мотивів. 

Серія терактів у Парижі

Внаслідок серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року загинули 130 людей, ще 350 отримали поранення. Ввечері того дня екстремісти спочатку влаштували бійню в концертному залі Bataclan, а згодом - стрілянину в кількох барах та ресторанах французької столиці. Троє смертників підірвали себе на стадіоні Stade de France під час футбольного матчу між збірними Німеччини та Франції. Відповідальність взяло на себе ІД.

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