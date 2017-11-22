У Нью-Йорку побили світовий рекорд із поїдання хот-догів

Американець Джоуї Честнат у неділю, 4 липня, побив свій же світовий рекорд зі швидкісного поїдання хот-догів. На конкурсі в парку розваг на Коні-Айленд у Нью-Йорку він зміг ум'яти 76 булочок з сосисками за 10 хвилин. 37-річний каліфорнієць, який до цього вже 13 разів перемагав у змаганні, покращив свій минулорічний рекорд на один хот-дог. За даними організаторів конкурсу, це - новий світовий рекорд.

Серед жінок у змаганнях перемогла 37-річна Мішель Леско, яка за 10 хвилин з'їла 30,75 хот-дога. Втім, це - набагато менше, ніж торішній рекорд, який встановила Мікі Судо. Судо вмолотила 48,5 хот-дога за 10 хвилин. Цього року 35-річна Судо не брала участь у змаганні через вагітність, зазначає інформагенція dpa.

Джоуї Честнат уминає під час змагань одного "гарячого собаку" за іншим

На конкурсі були присутні тисячі людей. Такий захід проходить на Коні-Айленд щорічно в День незалежності США з 1972 року. Мережа закусочних Nathan's Famous, яка спеціалізується на хот-догах та започаткувала цей конкурс, існує з 1916 року.