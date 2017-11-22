 У Нью-Йорку побили світовий рекорд із поїдання хот-догів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

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Новини

У Нью-Йорку побили світовий рекорд із поїдання хот-догів

За 10 хвилин американець Джоуї Честнат зміг з'їсти 76 хот-догів. Він перевершив свій минулорічний показник. Організатори конкурсу на Коні-Айленд стверджують, що це - новий світовий рекорд.

Переможці конкурсу Мішель Леско та Джоуї Честнат

Переможці конкурсу Мішель Леско та Джоуї Честнат

Американець Джоуї Честнат у неділю, 4 липня, побив свій же світовий рекорд зі швидкісного поїдання хот-догів. На конкурсі в парку розваг на Коні-Айленд у Нью-Йорку він зміг ум'яти 76 булочок з сосисками за 10 хвилин. 37-річний каліфорнієць, який до цього вже 13 разів перемагав у змаганні, покращив свій минулорічний рекорд на один хот-дог. За даними організаторів конкурсу, це - новий світовий рекорд.

Серед жінок у змаганнях перемогла 37-річна Мішель Леско, яка за 10 хвилин з'їла 30,75 хот-дога. Втім, це - набагато менше, ніж торішній рекорд, який встановила Мікі Судо. Судо вмолотила 48,5 хот-дога за 10 хвилин. Цього року 35-річна Судо не брала участь у змаганні через вагітність, зазначає інформагенція dpa.

Джоуї Честнат уминає під час змагань одного гарячого собаку за іншим

Джоуї Честнат уминає під час змагань одного "гарячого собаку" за іншим

На конкурсі були присутні тисячі людей. Такий захід проходить на Коні-Айленд щорічно в День незалежності США з 1972 року. Мережа закусочних Nathan's Famous, яка спеціалізується на хот-догах та започаткувала цей конкурс, існує з 1916 року.

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