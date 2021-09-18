У Німеччині п'ятий день поспіль спадає кількість заражень коронавірусом

У Німеччині семиденний коефіцієнт кількості заражень коронавірусом знижується п'ятий день поспіль. За даними на ранок суботи, 18 вересня, цей показник спав за добу з 74,4 до 72 випадків на сто тисяч населення, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI).

Відомства з охорони здоров'я по всій Німеччині зафіксували за минулу добу 8901 новий випадок інфікування. Тижнем раніше добовий показник заражень становив 11 214 випадків. З початку пандемії RKI нарахував уже 4 134 779 випадків зараження коронавірусом. Реальне число повинне бути значно вище, оскільки більшість випадків залишаються нерозпізнаними.

При цьому коефіцієнт завантаженості відділень інтенсивної терапії злегка підвищився до 1,89 на сто тисяч населення. Єдиного для всієї країни критичного рівня не встановлено через великі регіональні розбіжності. Максимальний показник - близько 15,5 на сто тисяч населення - був зафіксований в період торішнього Різдва.

За весь час пандемії в Німеччині від коронавірусу померли 92920 людей. Минулої доби коронавірус забрав життя ще 63 хворих, тижнем раніше - 45 людей.