У ФРН затримали підлітків за підозрою у підготовці теракту

Двох дівчат та одного юнака підозрюють у підготовці теракту в Німеччині з ісламістських мотивів. Зараз підозрювані перебувають під вартою.

Окружний суд Дюссельдорфа видав ордер на арешт трьох підлітків віком від 15 до 16 років на запит Центрального відомства боротьби з тероризмом (ZenTer NRW). Про це у п'ятницю, 12 квітня, повідомила прокуратура столиці німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

За даними слідства, 15-річна дівчина з Дюссельдорфа, 15-річний юнак із району Меркіш біля Люденшайда та 16-річна дівчина з району Зест неподалік Арнсберга планували терористичну атаку з ісламістських мотивів.

Як уточнили в прокуратурі, йшлося про планування вбивств у зв'язку з підготовкою до серйозного акту насильства, що загрожує безпеці держави.

Підозрювані були затримані ще наприкінці березня і зараз попередньо ув'язнені. До винесення судового вироку на них поширюється презумпція невинуватості.

Підготовку теракту обговорювали в чаті

Як повідомляється, підлітки обговорювали підготовку нападів у груповому чаті у соціальних мережах. Подробиць правоохоронці не наводять.

За даними німецького видання Bild, може йтися про розкриття цілого терористичного осередку, що складався з підлітків і дітей. Вони, як пише таблоїд, обговорювали в чаті напади на парафіян церков і синагог, а також на поліцейських у поліцейських дільницях. В якості можливих місць атак називалися Дортмунд, Дюссельдорф і Кельн, однак конкретного плану ще не було.

Як пише видання, діти та підлітки планували напади від імені терористичної організації "Ісламська держава" з ножами та коктейлями Молотова, а також замислювалися про придбання вогнепальної зброї.

У листопаді федеральна прокуратура Німеччини повідомляла про затримання двох підлітків 15 та 16 років за підозрою у підготовці терористичного нападу на різдвяний базар. Підозрювані були затримані в Північному Рейні-Вестфалії та Бранденбурзі.