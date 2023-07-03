Німеччина відкрила найдовший в країні підвісний міст

Новий підвісний пішохідний міст на гірськолижному курорті Віллінген у Гессені став найдовшим у Німеччині та одним із найдовших у світі.

У Німеччині з'явилася нова туристична пам'ятка - на початку липня на гірськолижному курорті Віллінген у Гессені відкрили для пішоходів 665-метровий підвісний міст Скайвок Віллінген (Skywalk Willingen).

Це найдовший такий міст у Німеччині та один із найдовших у світі. Він простягнутий між двома схилами біля трампліну Мюленкопфшанце (Mühlenkopfschanze) - місця проведення етапів Кубків світу зі стрибків на лижах.

Скайвок Віллінген. Цифри та факти

Планування та реалізація проєкту зайняли понад п'ять років, а вартість перевищила чотири мільйони євро. Міст звела будівельна фірма зі Швейцарії. Він спроєктований у так званому тибетському стилі - не має жодних компонентів або опор, що підносяться, а вільно простягається над долиною.

Його максимальна висота над поверхнею - 100 метрів, ширина - 1,3 метра, вага - 125 тонн. Конструкція здатна витримати пориви урагану другої категорії - до 177 кілометрів на годину.

На мосту одночасно може перебувати до 750 осіб. Контроль за цим здійснюється в автоматичному режимі. Доступ з велосипедами, дитячими візочками та домашніми тваринами забороняється.

Вартість квитка для дорослих становить 11 євро, для дітей - 8,5 євро. Влада очікує, що міст приверне до регіону додатково до 100 тисяч відвідувачів на рік, а загальна кількість ночівель у місцевих готелях може збільшитись на 350 тисяч щорічно.

Міст витримує до 750 людей одночасно Фото: picture alliance/dpa

Найдовші пішохідні підвісні мости в світі

За даними агентства dpa, найдовший у світі підвісний міст для пішоходів зараз розташований у Чехії - 721-метровий Sky Bridge, відкритий у 2022 році. На другому місці перебував 516-метровий Arouca в Португалії, зведений у 2020 році.

У Німеччині другим найдовшим підвісним пішохідним мостом тепер став 483-метровий Titan у Гарці, будівництво якого завершили в 2017 році, а третім - 450-метровий Blackforestline Todtnau біля водоспаду Тодтнау в Шварцвальді, введений в експлуатацію в червні цього року.