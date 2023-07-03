  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоНімеччина

Німеччина відкрила найдовший в країні підвісний міст

Максим Нелюбін
9 хв. тому

Новий підвісний пішохідний міст на гірськолижному курорті Віллінген у Гессені став найдовшим у Німеччині та одним із найдовших у світі.

https://p.dw.com/p/4TMNq
Міст "Скайвок Віллінген" і лижний трамплін Мюленкопфшанце у німецькій землі Гессен.
Міст Skywalk Willingen і лижний трамплін Mühlenkopfschanze у німецькій землі Гессен.Фото: Swen Pförtner/picture alliance/dpa

У Німеччині з'явилася нова туристична пам'ятка - на початку липня на гірськолижному курорті Віллінген у Гессені відкрили для пішоходів 665-метровий підвісний міст Скайвок Віллінген (Skywalk Willingen).

Це найдовший такий міст у Німеччині та один із найдовших у світі. Він простягнутий між двома схилами біля трампліну Мюленкопфшанце (Mühlenkopfschanze) - місця проведення етапів Кубків світу зі стрибків на лижах.

Скайвок Віллінген. Цифри та факти

Планування та реалізація проєкту зайняли понад п'ять років, а вартість перевищила чотири мільйони євро. Міст звела будівельна фірма зі Швейцарії. Він спроєктований у так званому тибетському стилі - не має жодних компонентів або опор, що підносяться, а вільно простягається над долиною.

Його максимальна висота над поверхнею - 100 метрів, ширина - 1,3 метра, вага - 125 тонн. Конструкція здатна витримати пориви урагану другої категорії - до 177 кілометрів на годину.

На мосту одночасно може перебувати до 750 осіб. Контроль за цим здійснюється в автоматичному режимі. Доступ з велосипедами, дитячими візочками та домашніми тваринами забороняється. 

Вартість квитка для дорослих становить 11 євро, для дітей - 8,5 євро. Влада очікує, що міст приверне до регіону додатково до 100 тисяч відвідувачів на рік, а загальна кількість ночівель у місцевих готелях може збільшитись на 350 тисяч щорічно. 

Міст витримує до 750 людей одночасно
Міст витримує до 750 людей одночасноФото: picture alliance/dpa

Найдовші пішохідні підвісні мости в світі

За даними агентства dpa, найдовший у світі підвісний міст для пішоходів зараз розташований у Чехії - 721-метровий Sky Bridge, відкритий у 2022 році. На другому місці перебував 516-метровий Arouca в Португалії, зведений у 2020 році.

У Німеччині другим найдовшим підвісним пішохідним мостом тепер став 483-метровий Titan у Гарці, будівництво якого завершили в 2017 році, а третім - 450-метровий Blackforestline Todtnau біля водоспаду Тодтнау в Шварцвальді, введений в експлуатацію в червні цього року.

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Путін втрачає контроль над росіянами

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Перехожі біля сплюндрованих під час безладів вітрин магазину спортивного взуття у Марселі, 2 липня 2023

Франція після масових заворушень. Що далі?

Франція після масових заворушень. Що далі?

Політика4 год. тому
Cannabis-Konsum

Чому в Україні досі буксує легалізація медичного канабісу

Чому в Україні досі буксує легалізація медичного канабісу

Здоров'я6 год. тому
external

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

Конфлікти7 год. тому01:36 хв.
external

Як мама 5 дітей з Луцька стала капеланкою і їздить на "нуль"

Як мама 5 дітей з Луцька стала капеланкою і їздить на "нуль"

Суспільство7 год. тому05:26 хв.
Зал засідань Європейської ради в Брюсселі

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Політика30 червня 2023 р.
"Мерсі, Вагнер" - російські найманці здобули популярність у деяких нестабільних регіонах Африки

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

Політика30 червня 2023 р.
На головну сторінку