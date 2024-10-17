У Німеччині опубліковано рейтинг найкрасивіших малих міст
Портал Travelbook.de представив результати голосування і назвав десять малих міст у Німеччині, які варто відвідати 2025 року.
Вибір читачів
Премія TRAVELBOOK AWARD видавництва Axel Springer присуджується втретє за кількома категоріями. Рейтинг малих міст складено на основі голосування близько 20 тисяч читачів.
1. Моншау
Перше місце посіло мальовниче фахверкове місто Моншау (Monschau) в регіоні Айфель (земля Північний Рейн-Вестфалія), яке набрало 17 відсотків голосів.
2. Кохем
На другому місці опинилося місто Кохем (Cochem) у долині річки Мозель (земля Рейнланд-Пфальц), головною визначною пам'яткою якого є середньовічний Імперський замок.
3. Мерсбург
Бронзовим призером став Мерсбург на Боденському озері (Баден-Вюртемберг). Тут розташований найстаріший житловий замок у Німеччині. Далі місця в рейтингу розподілилися таким чином...
4. Нердлінген
Баварський Нердлінген (Nördlingen) - одне з найкрасивіших фахверкових міст на туристичному маршруті Романтична дорога в Німеччині.
5. Цонс
Місто Цонс - колишня митна фортеця на Рейні (Північний Рейн-Вестфалія). Є зараз районом Дормагена, але має право використовувати історичну назву Stadt Zons.
6. Ойтін
Ойтін, або Ейтін (Eutin) - розташований посеред озерних ландшафтів Голштинської Швейцарії. Ойтинський замок був резиденцією правителів духовного князівства - Любецького єпископства.
7. Зігмарінген
Місто Зігмарінген (Sigmaringen) у Баден-Вюртемберзі раніше було столицею князівства Гогенцоллерн-Зігмарінген, яким керувала католицька гілка Гогенцоллернів.
8. Люббенау
Місто Люббенау (Lübbenau) в Бранденбурзі служить для туристів своєрідними вхідними воротами до Шпревальда - "Зеленої Венеції" біля Берліна.
9. Ворпсведе
Ворпсведе (Worpswede) - громада в Нижній Саксонії, що здобула широку популярність наприкінці XIX століття, коли тут було створено Ворпсведську колонію художників.
10. Гафельберг
Гафельберг (Havelberg) - місто в землі Саксонія-Ангальт. Тутешній собор було освячено 1170 року, він був головним храмом Князівства-єпископства Гафельберг.
Національний парк
Переможців в інших категоріях визначило журі. Зокрема, найкращим національним парком у німецькомовних країнах (DACH - Німеччина, Австрія та Швейцарія) названо заповідник Шлезвіг-Голштейнські вати.
Інші категорії
Найкрасивішими малими містами в Австрії та Швейцарії названо Куфштайн і Локарно. Найкращим місцем для любителів походів у країнах DACH став озерний регіон в австрійській землі Каринтія.