У Німеччині 6 січня - Свято Трьох Царів

Три Царі мають багато аналогій із православним Водохрещам. Саме ці дні завершують Різдво в церквах східного і західного обрядів. Після 336-го року, відколи було прийнято вважати днем народження Ісуса Христа 25 грудня, отримання звістки про його божественне походження святкується церквою 6 січня. Цього дня - за Біблією - три волхви прийшли до Віфлеєма помолитися новонародженому майбутньому царю євреїв. Вони першими дізналися про народження Христа.

Вигадки Беди Преподобного

Ким же були ці три святі царі? Євангеліє від Матвія каже, що це волхви, або, сучасною мовою, астрологи і народні цілителі одночасно, які, слідуючи за віфлеємською зіркою, прийшли зі Сходу, щоб знайти дитину-Христа. А знайшовши, принесли йому три дари: золото, ладан та миро. З чого Папа Лео I в п’ятому столітті дійшов висновку, що їх було троє. Це твердження ніяк не доведене. Та й припущення про царський сан цих людей, зроблене на підставі дарунків, є чистою спекуляцією. Імена – Каспар, Мельхіор та Балтазар – теж чистої води вигадка теолога на ім'я Беда Преподобний. Тим більше, мудреців зі Сходу ніколи не причисляли до ліку святих.

C+M+B

Але, незважаючи на це, починаючи від середньовіччя Три Царі є невід’ємною складовою християнського календаря. 1164 року, як припускають, їхні рештки перевезли до міста Кельна. Їх згадували раніше в численних обрядах і ритуалах. До сьогоднішнього дня збереглася лише традиція колядок: в регіонах, де мешкають католики, діти, одягнені як три волхви, ходять від будинку до будинку, співають колядки та пишуть на дверях крейдою формулу C+M+B, що має означати імена Каспар, Мельхіор та Балтазар. Але латиною це насправді ще означає "Christus mansionem benedicat": "Христосе, захисти цей дім".

Надпис "C+M+B" наносять на двері будинку Фото: picture-alliance/dpa

Між іншим, крейда - для захисту від нечистої сили і хвороб - була в кожній віруючій родині. Тепер Три Царі є офіційним святом лише у трьох федеральних землях Німеччини: Баварії, Баден-Вюртембергу та Саксонії-Ангальт.