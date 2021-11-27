У Мадриді протестували тисячі поліцейських

У Мадриді в суботу, 27 листопада, тисячі поліцейських протестували проти планів уряду змінити спірний закон про безпеку, ухвалений у 2015 році.

На думку учасників протесту, заявлена урядом реформа позбавить захисту поліцію та сили безпеки, наразить на загрозу громадську безпеку та зменшить оперативну здатність зупиняти демонстрації, на яких застосовується насильство.

Згідно з чинним законом, несанкціоноване використання зображень співробітників поліції, що може загрожувати їхній безпеці, карається штрафом від 600 до понад 10 тисяч євро. До скасування цих положень закликали митці і журналісти, які останніми роками масово притягаються до відповідльності за порушення закону про безпеку.

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Що саме передбачають зміни

Реформа, яку пропонує іспанський уряд, передбачає приведення закону у відповідність до рішення Конституційного суду, згідно з яким вимога отримання дозволу на використання фото поліцейських визнана "неконституційною", оскільки вона рівнозначна "попередній цензурі".

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Уряд також обіцяє змінити розмір штрафів і співвіднести його з доходами правопорушників. Реформою передбачається заборона на використання пголіцейськими гумових куль навіть щодо найагресивніших учасників масових заворушень. Також будуть обмежені можливості поліцейських на використання інших спецзасобів, наприклад, кийків. Підозрюваних не можна буде обшукувати на вулиці, а затримувати порушників можна буде не більше, ніж на дві години. Наявність у затриманих невеликої кількості наркотиків вважатиметься адміністративним правопорушенням, а не злочином.

Окрім того, покази поліцейських і затриманих внаслідок реформи матимуть однакову вагу, адже раніше більшою довірою слідства користувалися свідчення правоохоронців.

У МВС Іспанії наголошують, що реформа спрямована на "захист населення від поліцейського свавілля". На думку ж профспілки поліції JUPOL, зміни до закону про безпеку є "популістським заходом", від якого "виграють лише правопорушники".