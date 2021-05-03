У Грузії через коронавірус зупинили муніципальний транспорт

Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Грузії вирішив зупинити муніципальний транспорт у країні з 3 до 13 травня. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що, окрім зупинки транспорту, уряд також заборонив громадянам відвідувати могили покійних родичів у період з 2 до 5 травня. За порушення цієї заборони встановлено штраф у розмірі двох тисяч ларі, що приблизно дорвінює сумі у 480 євро.

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Локдаун у Грузії можуть посилити

За словами директора Національного центру з контролю за захворюваннями Амірана Гамкрелідзе, останніми тижнями щоденна кількість нових інфікувань коронавірусом у Грузії суттєво зросла. Тому він не виключає запровадження нових обмежень.

При цьому в країні вже діє комендантська година з дев'ятої вечора до п'ятої ранку, а роботу торговельних центрів у вихідні дні обмежено.

Більше 300 тисяч інфікованих від початку пандемії

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, за минулу добу в країні виявили 509 випадків COVID-19. Однак, як пише "Інтерфакс-Україна", це пов'язано із святковими днями, під час яких було зроблено значно менше тестів, ніж у будні. Наприкінці квітня у Грузії щодня виявляли більше 1,5 тисячі випадків зараження.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в країні було виявлено майже 313 тисяч випадків інфікування. У Грузії померло 4163 людини, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

Дивитись відео Поділитись Чому громадський транспорт у Німеччині жодного разу не зупиняли під час пандемії (06.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rd1e Чому громадський транспорт у Німеччині жодного разу не зупиняли під час пандемії (06.04.2021)