 У Грузії через коронавірус зупинили муніципальний транспорт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

У Грузії через коронавірус зупинили муніципальний транспорт

На тлі зростання кількості випадків COVID-19 у Грузії зупинено муніципальний транспорт та на короткий час заборонено відвідувати могили покійних родичів.

Порожні вулиці Тбілісі під час карантину у травні 2020 року

Порожні вулиці Тбілісі під час карантину у травні 2020 року

Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Грузії вирішив зупинити муніципальний транспорт у країні з 3 до 13 травня. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що, окрім зупинки транспорту, уряд також заборонив громадянам відвідувати могили покійних родичів у період з 2 до 5 травня. За порушення цієї заборони встановлено штраф у розмірі двох тисяч ларі, що приблизно дорвінює сумі у 480 євро.

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Локдаун у Грузії можуть посилити

За словами директора Національного центру з контролю за захворюваннями Амірана Гамкрелідзе, останніми тижнями щоденна кількість нових інфікувань коронавірусом у Грузії суттєво зросла. Тому він не виключає запровадження нових обмежень.

При цьому в країні вже діє комендантська година з дев'ятої вечора до п'ятої ранку, а роботу торговельних центрів у вихідні дні обмежено.

Більше 300 тисяч інфікованих від початку пандемії

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, за минулу добу в країні виявили 509 випадків COVID-19. Однак, як пише "Інтерфакс-Україна", це пов'язано із святковими днями, під час яких було зроблено значно менше тестів, ніж у будні. Наприкінці квітня у Грузії щодня виявляли більше 1,5 тисячі випадків зараження.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в країні було виявлено майже 313 тисяч випадків інфікування. У Грузії померло 4163 людини, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

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Чому громадський транспорт у Німеччині жодного разу не зупиняли під час пандемії (06.04.2021)

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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