У Грузії через коронавірус зупинили муніципальний транспорт
На тлі зростання кількості випадків COVID-19 у Грузії зупинено муніципальний транспорт та на короткий час заборонено відвідувати могили покійних родичів.
Порожні вулиці Тбілісі під час карантину у травні 2020 року
Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Грузії вирішив зупинити муніципальний транспорт у країні з 3 до 13 травня. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що, окрім зупинки транспорту, уряд також заборонив громадянам відвідувати могили покійних родичів у період з 2 до 5 травня. За порушення цієї заборони встановлено штраф у розмірі двох тисяч ларі, що приблизно дорвінює сумі у 480 євро.
За словами директора Національного центру з контролю за захворюваннями Амірана Гамкрелідзе, останніми тижнями щоденна кількість нових інфікувань коронавірусом у Грузії суттєво зросла. Тому він не виключає запровадження нових обмежень.
При цьому в країні вже діє комендантська година з дев'ятої вечора до п'ятої ранку, а роботу торговельних центрів у вихідні дні обмежено.
Більше 300 тисяч інфікованих від початку пандемії
За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, за минулу добу в країні виявили 509 випадків COVID-19. Однак, як пише "Інтерфакс-Україна", це пов'язано із святковими днями, під час яких було зроблено значно менше тестів, ніж у будні. Наприкінці квітня у Грузії щодня виявляли більше 1,5 тисячі випадків зараження.
Загалом від початку пандемії COVID-19 в країні було виявлено майже 313 тисяч випадків інфікування. У Грузії померло 4163 людини, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом.
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Чому громадський транспорт у Німеччині жодного разу не зупиняли під час пандемії (06.04.2021)
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.