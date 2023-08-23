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МистецтвоНімеччина

У Дюсельдорфі відкрилася артвиставка зірок

Вера Фрідріх
23 серпня 2023 р.

У NRW-Forum можна подивитися на фотопортрети, створені канадською рок-зіркою Брайаном Адамсом, та на абстрактні картини пензля відомого німецького тенісиста Міхаеля Штіха.

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Фотороботи Брайана Адамса на виставці у Дюссельдорфі
Фотороботи Брайана Адамса на виставці у ДюссельдорфіФото: David Young/dpa/picture alliance

Нова експозиція у виставковому залі NRW-Forum у Дюссельдорфі знайомить публіку з творами живопису та відеоарту, інсталяціями та художніми фотосвітлинами, створеними знаменитими музикантами, акторами, спортсменами, відомими політиками, письменниками, модельєрами. Тобто представлені на виставці твори створені знаменитостями, для яких такий вид мистецтва - це хобі.

Усі автори - зірки, кожен - у своїй галузі. І жоден з них не бачив академії мистецтв, так би мовити, зсередини - тобто не здобув професійної художньої освіти. Проте їхні роботи, вважають організатори, цілком гідні того, щоб їх показали у музейних залах.

Німецький поп популярний музикант Тім Бендцко на тлі своїх робіт
Німецький популярний музикант Тім Бендцко на тлі своїх робітФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance
В одному із залів виставки представлені роботи німецької футболістки Жозефін Геннінг
В одному із залів виставки представлені роботи німецької футболістки Жозефін ГеннінгФото: David Young/dpa/picture alliance
Гаральд Глеклер - гламурний німецький дизайнер та любитель фотоарту
Гаральд Глеклер - гламурний німецький дизайнер та любитель фотоартуФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance
"Зелений" депутат Бундестагу та любитель квітів Антон Гофрайтер
"Зелений" депутат Бундестагу та любитель квітів Антон ГофрайтерФото: Thomas Schroeer/Geisler-Fotopress/picture alliance
Тенісист Міхаель Штіх зі своїми абстракціями
Тенісист Міхаель Штіх зі своїми абстракціямиФото: David Young/dpa/picture alliance

Рок-зірка Брайан Адамс створює фотопортрети, фронтмен The Libertines Піт Доерті - артколажі, німецький тенісист і переможець турніру Вімблдону Міхаель Штіх (Michael Stich) захоплюється абстрактним живописом, депутат Бундестагу від Зелених Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) малює яскраві квіткові композиції.

Загалом на виставці представлені роботи 18=ти знаменитостей. Експозиція під назвою "Beyond Fame" у Дюссельдорфі триватиме до 21 січня 2024 року.

Портрети знаменитостей… з людського волосся

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