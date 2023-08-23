У Дюсельдорфі відкрилася артвиставка зірок
Нова експозиція у виставковому залі NRW-Forum у Дюссельдорфі знайомить публіку з творами живопису та відеоарту, інсталяціями та художніми фотосвітлинами, створеними знаменитими музикантами, акторами, спортсменами, відомими політиками, письменниками, модельєрами. Тобто представлені на виставці твори створені знаменитостями, для яких такий вид мистецтва - це хобі.
Усі автори - зірки, кожен - у своїй галузі. І жоден з них не бачив академії мистецтв, так би мовити, зсередини - тобто не здобув професійної художньої освіти. Проте їхні роботи, вважають організатори, цілком гідні того, щоб їх показали у музейних залах.
Рок-зірка Брайан Адамс створює фотопортрети, фронтмен The Libertines Піт Доерті - артколажі, німецький тенісист і переможець турніру Вімблдону Міхаель Штіх (Michael Stich) захоплюється абстрактним живописом, депутат Бундестагу від Зелених Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) малює яскраві квіткові композиції.
Загалом на виставці представлені роботи 18=ти знаменитостей. Експозиція під назвою "Beyond Fame" у Дюссельдорфі триватиме до 21 січня 2024 року.