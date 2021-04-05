 У Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

У Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі

Поліція Дубая затримала 11 українок, повідомило МЗС України. За даними ЗМІ, вони знімались оголеними на балконі хмарочоса.

Район Dubai Marina

Район Dubai Marina

В Об'єднаних Арабських Еміратах затримали 11 громадянок України, повідомило у понеділок, 5 квітня, українське міністерство закордонних справ. За даними речника МЗС Олега Ніколенка, їх затримали 3 квітня у зв'язку з порушенням норм суспільної моралі.

За даними російського видання "Медуза", поліція Дубая затримала жінок через те, що вони знімалися в "непристойному відео". Видання The National повідомило, що в Twitter опублікували відео, де велика група жінок позує в оголеному вигляді на балконі хмарочоса. Як уточнює Associated Press, зйомки пройшли в престижному районі Dubai Marina. Хто їх організував, невідомо.

Учасницям фотосесії загрожує до шести місяців позбавлення волі і штраф в розмірі п'яти тисяч дирхамів (1,1 тисячі євро), організатору зйомок - до півтора року позбавлення волі і штраф 50 тисяч дирхамів (11 тисяч євро).

Матеріали кримінальної справи передали в прокуратуру. Поліція застерегла "від неприйнятної поведінки, яке не відображає цінності і етику суспільства еміратів".

Українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з'ясування всіх обставин цієї справи. 6 квітня український консул має відвідати затриманих.

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