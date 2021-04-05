У Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі

В Об'єднаних Арабських Еміратах затримали 11 громадянок України, повідомило у понеділок, 5 квітня, українське міністерство закордонних справ. За даними речника МЗС Олега Ніколенка, їх затримали 3 квітня у зв'язку з порушенням норм суспільної моралі.

За даними російського видання "Медуза", поліція Дубая затримала жінок через те, що вони знімалися в "непристойному відео". Видання The National повідомило, що в Twitter опублікували відео, де велика група жінок позує в оголеному вигляді на балконі хмарочоса. Як уточнює Associated Press, зйомки пройшли в престижному районі Dubai Marina. Хто їх організував, невідомо.

Учасницям фотосесії загрожує до шести місяців позбавлення волі і штраф в розмірі п'яти тисяч дирхамів (1,1 тисячі євро), організатору зйомок - до півтора року позбавлення волі і штраф 50 тисяч дирхамів (11 тисяч євро).

Матеріали кримінальної справи передали в прокуратуру. Поліція застерегла "від неприйнятної поведінки, яке не відображає цінності і етику суспільства еміратів".

Українське консульство в Дубаї взаємодіє з місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з'ясування всіх обставин цієї справи. 6 квітня український консул має відвідати затриманих.