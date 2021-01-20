У Чорне море зайшов уже другий за останні дні ракетний есмінець США

Ракетний есмінець ВМС США USS Porter (DDG-78) увечері в четвер, 28 січня, увійшов в акваторію Чорного моря, повідомили в соцмережах стамбульські спостерігачі, що публікують фотографії проходження корабля через протоку Босфор.

За повідомленням 6-го оперативного флоту ВМС США, есмінець, оснащений системою протиракетної оборони Aegis і крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів, почав проходження Чорноморських проток у четвер вранці.

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"USS Porter прямує у Чорне море для проведення операцій із забезпечення морської безпеки в регіоні", - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що кораблі ВМС США регулярно виконують завдання для підтримки своїх союзників по НАТО і партнерів в регіоні.

Це вже другий есмінець США, який зайшов у Чорне море за останні дні. Так, 23 січня у Чорне море увійшов есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), який здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk, передає агенція "Інтерфакс".

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В даний час в Чорному морі також знаходиться корабель постачання ВМС США USNS Laramie, що зайшов туди 25 січня, який забезпечить кораблі паливом і всіма необхідними припасами, щоб вони не заходили в порти.

Як повідомили у Національному центрі управління обороною РФ, Чорноморський флот почав стеження за американськими кораблями.

USS Porter, разом з есмінцями USS Donald Cook, USS Roosevelt і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом з наземними базами про Aegis в Польщі та Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з Конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежений 21 добою.