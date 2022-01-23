У Брюсселі розігнали демонстрацію проти коронавірусних обмежень

За даними поліції столиці Бельгії, у демонстрації проти коронавірусних обмежень у неділю, 23 січня, взяли участь близько 50 тисяч людей. Багато учасників були під час демонстрації без масок.

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Вони рухались від Північного вокзалу до Європейського кварталу. У районі, де розташовані будівлі інституцій ЄС, деякі демонстранти почали кидати різні предмети в поліцейських та бити шибки у будівлях. Тоді поліція застосувала до протестувальників водомети та сльозогінний газ і розігнала ходу.

Поліція затримала щонайменше 70 осіб, зокрема через вандалізм та носіння небезпечних предметів. Троє поліцейських та 12 демонстрантів доставлені з пораненнями в лікарні.

Протестувальники виступали проти вакцинації та коронавірусних обмежень і вимагали, зокрема, скасування COVID-паспорта, яким бельгыйці мають посвідчувати наявність вакцинації чи негативного тесту на коронавірус під час відвідин громадських місць.