У Брюсселі розігнали демонстрацію проти коронавірусних обмежень

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У Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, що виступали проти коронавірусних обмежень в Бельгії. У ході взяли участь кілька десятків тисяч людей.
За даними поліції столиці Бельгії, у демонстрації проти коронавірусних обмежень у неділю, 23 січня, взяли участь близько 50 тисяч людей. Багато учасників були під час демонстрації без масок.
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Вони рухались від Північного вокзалу до Європейського кварталу. У районі, де розташовані будівлі інституцій ЄС, деякі демонстранти почали кидати різні предмети в поліцейських та бити шибки у будівлях. Тоді поліція застосувала до протестувальників водомети та сльозогінний газ і розігнала ходу.
Поліція затримала щонайменше 70 осіб, зокрема через вандалізм та носіння небезпечних предметів. Троє поліцейських та 12 демонстрантів доставлені з пораненнями в лікарні.
Протестувальники виступали проти вакцинації та коронавірусних обмежень і вимагали, зокрема, скасування COVID-паспорта, яким бельгыйці мають посвідчувати наявність вакцинації чи негативного тесту на коронавірус під час відвідин громадських місць.