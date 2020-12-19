У Берліні вшанували пам'ять жертв нападу на різдвяний ярмарок

У Берліні у суботу, 19 грудня, в четверту річницю нападу на різдвяний ярмарок, вшанували пам'ять загиблих. Близько 100 людей, серед яких були мер міста Міхаель Мюллер (Michael Müller) та урядовий уповноважений у справах жертв терактів Едґар Франке (Edgar Franke) відвідали церемонію в Меморіальній церкві.

О 20:02 - в час, коли стався напад, - церковні дзвони пробили 12 разів. На згадку про 12 загиблих були покладені вінки та квіти.

"У цю четверту річницю ми думаємо про сім'ї загиблих, постраждалих та медичних працівників, які все ще страждають від наслідків нападу", - сказала міністерка юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Міхаель Мюллер у своєму Twitter написав, що імена жертв теракту не забуті.

Як повідомлялося, 19 грудня 2016 року виходець з Тунісу Аніс Амрі спрямував викрадену ним вантажівку у натовп людей на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. В результаті теракту загинули 12 осіб, десятки людей були поранені. 23 грудня Амрі був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими.

За кілька місяців до цих трагічних подій німецькі органи розглядали Амрі як потенційно небезпечну особу. Його навіть заарештовували, але потім відпустили. Крім того, німецьким правоохоронцям та відповідним відомствам закидають багато недоглядів та прорахунків під час спостереження за Амрі.

Дивитись відео 02:11 Поділитись Підозрюваного у берлінському теракті застрелили в Мілані (23.12.2016) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/2Un81 Підозрюваного у берлінському теракті застрелили в Мілані (23.12.2016)