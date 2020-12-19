 У Берліні вшанували пам′ять жертв нападу на різдвяний ярмарок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Новини

У Берліні вшанували пам'ять жертв нападу на різдвяний ярмарок

В четверті роковини автомобільного наїзду на різдвяний ярмарок у Берліні, під час якого загинуло 12 людей, згадали жертв теракту.

В Берліні згадали загиблих під час теракту на різдвяному ярмарку

В Берліні згадали загиблих під час теракту на різдвяному ярмарку

У Берліні у суботу, 19 грудня, в четверту річницю нападу на різдвяний ярмарок, вшанували пам'ять загиблих. Близько 100 людей, серед яких були мер міста Міхаель Мюллер (Michael Müller) та урядовий уповноважений у справах жертв терактів Едґар Франке (Edgar Franke) відвідали церемонію в Меморіальній церкві.

О 20:02 - в час, коли стався напад, - церковні дзвони пробили 12 разів. На згадку про 12 загиблих були покладені вінки та квіти.

"У цю четверту річницю ми думаємо про сім'ї загиблих, постраждалих та медичних працівників, які все ще страждають від наслідків нападу", - сказала міністерка юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Міхаель Мюллер у своєму Twitter написав, що імена жертв теракту не забуті.

Як повідомлялося, 19 грудня 2016 року виходець з Тунісу Аніс Амрі спрямував викрадену ним вантажівку у натовп людей на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. В результаті теракту загинули 12 осіб, десятки людей були поранені. 23 грудня Амрі був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими.

За кілька місяців до цих трагічних подій німецькі органи розглядали Амрі як потенційно небезпечну особу. Його навіть заарештовували, але потім відпустили. Крім того, німецьким правоохоронцям та відповідним відомствам закидають багато недоглядів та прорахунків під час спостереження за Амрі.

Дивитись відео 02:11

Підозрюваного у берлінському теракті застрелили в Мілані (23.12.2016)

  • Брайдшайдплац на ранок після нападу в Берліні

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Ранок після нападу

    Пішоходи збентежено проходять повз місце трагічних подій, яке пильно охороняє поліція. Багато хто кладе квіти на місці, де стався напад, палахкотять свічки. Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило приспущення прапорів на знак трауру по всій країні.

  • Меморіальна церква кайзера Вільгельма поблизу ярмарку, де було скоєно напад

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Церкви запрошують на молитву

    Берлінські церкви запрошують взяти участь у богослужінні, закликають зупинитися та помолитися. Меморіальна церква кайзера Вільгельма, що розташована безпосередньо неподалік від місця нападу, теж знову відчинена. Священики готові до розмов, а берлінський Сенат надав можливість кожному залишити своє співчуття в спеціальній книзі.

  • Брайдшайдплац на ранок після нападу в Берліні

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Щире співчуття

    "Ви й надалі живете в нас", - такий напис видніється на рожевому аркушику паперу, який берлінці поклали поблизу місця трагедії.

  • Поблизу місця нападу в Берліні

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Берлінські різдвяні ярмарки закрили

    Різдвяний ярмарок на Брайтшайдеплатц (на фото) буде закритий впродовж наступних кількох днів. Організаторів інших різдвяних ярмарків влада закликала не відкривати їх у вівторок, 20 грудня, з пошани до жертв та їхніх близьких.

  • Поліція поблизу місця скоєння нападу в Берліні

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Посиленні заходи безпеки на різдвяних ярмарках

    Утім, в інших регіонах Німеччини різдвяні ярмарки проводитимуться й надалі. Про це по телефону домовилися міністри внутрішніх справ Німеччини та федеральних земель країни. Водночас, повідомляється, що на місцях вдаватимуться до належних підвищених заходів безпеки.

  • Брайдшайдплац на другий день після нападу в Берліні

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Співчуття з усього світу

    Перед кордонами поліції стоять десятки знімальних груп та репортерів. Повідомлення про напад шокували увесь світ. Американський президент Барак Обама висловив у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель своє співчуття та пообіцяв підтримку під час проведення розслідування нападу.

  • Напад у Берліні обговорюється в соціальних мережах

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Інцидент став головною темою у соціальних мережах

    У соціальних мережах, як-то Facebook та Twitter, кривавий напад теж став темою номер один. Багато користувачів мереж збентежені через цей випадок і висловлюють солідарність та підтримку жителям Берліна. Серед них і влада французького міста Ніцца, де 14 липня цього року відбувся аналогічний напад, що позбавив життя близько 90 осіб.

  • Наслідки нападу в Берліні

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Меркель: "Незбагнений злочин"

    Канцлерка Німеччини назвала напад жорстоким та незбагненим злочином, який слід покарати "настільки суворо, як того вимагають наші закони". Водночас вона заявила, що Німеччині не слід дозволити позбавити себе вільного способу життя. "Ми не хочемо жити з тим, щоб нас паралізував страх перед злом", - сказала вона.

  • Поліція на Брайтшайндплаці на другий день після нападу в Берліні

    Фоторепортаж: Після нападу в Берліні - Німеччина в жалобі

    Поліція нарощує свою присутність

    Екіпіровані в бронежилети співробітники сил безпеки з автоматами в руках патрулюють навколо місця скоєння нападу. Поліція Берліна заявила, що в столиці збільшили кількість патрулів.

    Автор: Валерій Сааков, Рахель Кляйн


DW.COM

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