У Берліні ухвалили перший в Німеччині закон для пішоходів

Парламент федеральної землі Берлін ухвалив у четвер, 28 січня, перший в Німеччині закон для пішоходів.

Відповідно до закону, відтепер у Берліні під час будівництва і реконструкцій проєктуватимуть більш протяжні зелені зони для пішоходів, а також встановлювати сплощені бордюри і острівки безпеки. Також планується збільшити кількість громадських лавок для сидіння і зробити більш безпечними маршрути, якими користуються школярі, передає агенція AFP.

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"Кожна людина в Берліні повинна мати можливість досягти пункту призначення за допомогою прямих і з'єднаних пішохідних доріжок", - пояснили у Палаті депутатів Берліна, представляючи законопроєкт. Тож закон ухвалений і для того, щоб розширити можливості пішоходів та заохотити людей ходити як на коротші, так і на довші відстані.

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Як заявили пізніше в Сенаті Берліна, цей закон є великим кроком уперед для створення комфортного життя у Берліні.

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